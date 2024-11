Alors que la NBA a commencé sa saison il y a un peu plus de deux semaines déjà, la NCAA vient à peine de reprendre la compétition. Mais certains joueurs sont déjà très en forme. C’est le cas notamment du pivot Ryan Kalkbrenner, qui a sorti une performance de folie dans son premier match la nuit dernière.

49 points, 11 rebonds, 3 contres, 20/22 au tir (2/2 à 3-points), 7/8 aux lancers-francs.

Lors du premier match de Creighton face à UT Rio Grande Valley hier soir, le pivot senior (cinquième année universitaire) Ryan Kalkbrenner a tout détruit sur son passage, obtenant des chants de MVP de la part de ses supporters.

Voici les highlights du bonhomme en 2mn40. Spoiler, c’est sale, très sale !

Ryan Kalkbrenner with 49 points on 20-22 shooting (!!) vs. UTRGV last night.

🏀: First player with 20 made FGs on 90% shooting since Bill Walton in 1973 nat'l final

🏀: Program record for most made FGs in single game

🔗: https://t.co/dG4yqFuNWV pic.twitter.com/ADZT2hMuta

— Kyle Boone (@kyletheboone) November 7, 2024

L’intérieur de 2m16 et 122 kilos a été sans pitié au poste, guidant son équipe vers la victoire 99-86. Son coach Greg McDermott était presque à court de superlatifs après le match, avant de trouver le bon terme pour qualifier sa performance : “surhumaine”.

“D’avoir bossé comme il l’a fait pendant l’intersaison, pour réaliser quelque chose de surhumain la première fois que vous êtes sous le feu des projecteurs, c’est assez spécial.” – Greg McDermott

Bientôt âgé de 23 ans, Ryan Kalkbrenner devrait se présenter à la prochaine Draft NBA, une fois son cursus universitaire officiellement terminé.

