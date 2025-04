Source image : Montage via NBA League Pass et YouTube

Peut-être la seule série du premier tour à l’Ouest qui paraît déséquilibrée sur le papier. Les Memphis Grizzlies (8e) ont été les derniers qualifiés pour les Playoffs et ils défieront le Oklahoma City Thunder (1er), claire meilleure équipe de la saison régulière. C’est parti pour la preview !

Confrontations en saison régulière :

29 décembre : Thunder – Grizzlies, 130-106

– Grizzlies, 130-106 8 février : Grizzlies – Thunder , 112-125

, 112-125 5 mars : Grizzlies – Thunder , 103-120

, 103-120 27 mars : Thunder – Grizzlies, 125-104

Quatre matchs, quatre piquettes cette saison. Le Oklahoma City Thunder a été absolument dominant et n’a pas laissé beaucoup d’espoirs aux Memphis Grizzlies. Plus impressionnant encore, la dernière victoire des Oursons face aux Éclairs remonte au 7 décembre 2022, plus de deux ans. Depuis, ils restent sur neuf défaites consécutives. De quoi aborder cette série avec grande confiance (non). De plus la franchise du Tennessee a été une des “victimes” préférées de Shai Gilgeous-Alexander lors de cet exercice 2024-25 puisque le Canadien a tourné à 36,3 points de moyenne lors des quatre confrontations.

Les Grizzlies ont-ils des raisons d’y croire ?

Alors à première vue… peu. La dynamique des Memphis Grizzlies n’est pas très bonne. Ils ont chuté au classement ces derniers mois, ont même viré Taylor Jenkins. De plus, depuis le match face aux Warriors, Ja Morant semble souffrir d’une entorse à la cheville. Il est rare que les huitièmes de conférence parviennent à faire tomber les premiers, mais encore plus lorsque la différence entre deux équipes paraît si grande.

Mais cette année, la Conférence Ouest est une jungle et même s’ils ont terminé huitièmes, les Oursons sont une superbe équipe. Sur la première partie de saison, ils ont trusté le podium et ont montré qu’ils avaient dans leur effectif plusieurs joueurs forts, jeunes, mais pourtant déjà expérimentés. Ja Morant n’a pas réalisé la meilleure campagne de sa carrière, mais il reste l’un des meneurs de jeu les plus charismatiques de la Ligue tandis que Jaren Jackson Jr et Desmond Bane ont été excellents.

Memphis a connu beaucoup de blessures ces deux dernières années, mais le bon côté, c’est que beaucoup de joueurs se sont développés et que le roster paraît extrêmement profond. Des trouvailles comme Vince Williams Jr ou GG Jackson ne faisaient même pas vraiment partie de la rotation lors du play-in tournament !

Avec le nouveau coach Tuomas Iisalo, ils ne sont pas à l’abri de vivre une période de lune de miel qui pourrait mettre à mal le Thunder. Surtout à domicile devant des fans survoltés ; les Mavericks se sont rendus compte de la difficulté de se déplacer dans le Tennessee.

Mais tout de même, sur le papier, le Thunder est beaucoup plus fort dans tous les aspects du jeu. Ils ont une meilleure dynamique, de meilleurs joueurs, un meilleur collectif. Si les Grizzlies venaient à s’imposer, ce serait une des plus grandes surprises du basket-ball au 21e siècle.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 , à Oklahoma City le dimanche 20 avril à 19h00

, à Oklahoma City le dimanche 20 avril à 19h00 Game 2 , à Oklahoma City dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 avril, 1h30

, à Oklahoma City dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 avril, 1h30 Game 3 , à Memphis dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 avril, 3h30

, à Memphis dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 avril, 3h30 Game 4 , à Memphis le samedi 26 avril, 21h30

, à Memphis le samedi 26 avril, 21h30 Game 5 , à Oklahoma City le lundi 28 avril, horaire à déterminer *

, à Oklahoma City le lundi 28 avril, horaire à déterminer * Game 6 , à Memphis le jeudi 1er mai, horaire à déterminer *

, à Memphis le jeudi 1er mai, horaire à déterminer * Game 7, à Oklahoma City le samedi 3 mai, horaire à déterminer *

* Si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO