Thunder vs Grizzlies, en voilà une série intéressante. Combien de minutes les Grizzlies vont-ils mener ? Combien de matchs vont-ils espérer gagner ? Ja Morant va-t-il mimer un AK47 ou une kalash ? La rédac s’est mouillée, à vous d’en faire de même !

Nico M.

Les Grizzlies ont arraché leur place en Playoffs, avec un Ja Morant sur une cheville et après deux gros matchs au play-in tournament. Tout ça pour gagner le droit d’affronter la meilleure équipe de saison régulière au premier tour. Désolé pour ceux qui aiment le suspense, vous pouvez passer votre chemin. Je ne vois pas le moindre scénario dans lequel ces Grizzlies – en pleine zone de turbulences depuis leur changement de coach – arrivent à faire transpirer le Thunder. En face c’est trop fort collectivement, c’est trop fort défensivement, et il y a le MVP de la saison régulière. Peut-être que Memphis arrivera à prendre un match si les planètes s’alignent, mais Oklahoma City risque bien de balayer les Oursons. Thunder 4, Grizzlies 0.

Giovanni

Attention à la pression qui colle à ce statut de leader ! Le Thunder a tout à perdre sur ce premier tour, notamment contre une équipe des Grizzlies aux dents longues, portée par un leader charismatique et qui aime l’odeur du sang.

“Mais qu’est-ce que tu racontes frère ?”

Oups pardon, je reprends, j’avais bu.

RIP les Grizzlies, OKC est beaucoup, genre BEAUCOUP trop fort pour Memphis. En attaque et surtout en défense, le Thunder a pour moi clairement les armes pour mettre quatre branlées aux Oursons. On verra si Ja Morant fait une célébration Village People ou Macarena, mais sur la série c’est plutôt “pose ton gun avant qu’il y ait maldonne”, 4-0, circulez y’a rien à voir. Thunder 4, Grizzlies 0.

Nico V.

Magnifique Ja Morant, qui va nous gratifier pendant quelques jours de plus d’actions qui font chavirer les coeurs. Dommage, celles-ci ne comptent pas pour un point dans la série qui oppose Memphis au Thunder. On aime bien les Oursons, c’est sympa comme bestiole. Des fois même qu’ils en parlent à la télé quand l’un naît à Beauval. Bref, tout mignon mais pas bougon, Thunder 4, Grizzlies 0.

Robin

La seule chose moins solide que la cheville de Ja Morant en ce moment, ce sont les chances des Grizzlies face au Thunder.

La seule chose plus petite que la distance entre le menton et les épaules de Desmond Bane, ce sont les chances des Grizzlies face au Thunder.

La seule chose plus grande que Zach Edey, c’est la probabilité de défaite des Memphis Grizzlies face aux Thunder.

La seule chose qui est plus impressionnante que la ressemblance entre Jay Huff et Bastien Fontanieu est à quel point les Grizzlies n’ont aucune chance face au Thunder.

Thunder4, Grizzlies 0.

Alex T

Les Oursons ont validé le billet pour les Playoffs mais on a vu meilleur cadeau que de se coltiner OKC au premier tour. La machine de guerre du Thunder va tranquillement gérer Memphis. Défensivement ou offensivement, ils ont tout pour leur faire mal. Shai Gilgeous-Alexander va nous cuisiner tout ça comme il faut et Lu Dort va fignoler son trophée de DPOY face à Ja Morant. J’imagine quand même les Grizzlies aller en chercher à domicile pour l’honneur avant le coup de grâce dans l’Oklahoma. Thunder 4 – Grizzlies 1.

Clément

Thunder VS Grizzlies, ça a quand même une autre gueule que le Play-in à l’Est non ? D’un côté, OKC, qui a dominé sa conférence de la tête et des épaules. De l’autre côté, Memphis, qui a failli tout foutre en l’air au buzzer. Ja Morant pourra sortir tous les munitions du monde façon Carl Johnson, son équipe devrait paraître encore plus petits bras que Desmond Bane face à l’armada du Thunder. Un petit tour de chauffe pour SGA and co. Fine in the West. Thunder 4, Grizzlies 1.