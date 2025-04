NBA Playoffs 2025 : Thunder – Grizzlies, la preview ! Apéro TrashTalk

Mesdames et messieurs, voici venue la mini série la plus chaude de chaque année en avril ! Les 8 Previews en 5 Jours, dédiées aux séries du 1er tour des Playoffs en NBA. On enchaîne avec le Thunder et les Grizzlies qui vont nous régaler avec une matchup bien épicée. Par ici pour la Preview entre OKC et Memphis, c’est l’heure de l’apéro TrashTalk !

Pour retrouver l’intégrale de nos vidéos, c’est par ici

Qualifiés sur le fil pour les Playoffs 2025, les Grizzlies peuvent-ils créer la surprise face à la machine de guerre Thunder ? Cela semble dur à croire, surtout avec un Ja Morant qui traine la patte et une équipe d’OKC sûre de sa force derrière son probable MVP, Shai Gilgeous-Alexander. Gros sweep à venir ? Série plus serrée que prévu ? À quoi s’attendre pour ce premier tour ? Comme toujours, on fait un petit point tactique avant de mettre la loupe sur les joueurs à suivre. Mettez-vous à l’aise, on s’occupe du reste.