Le dernier match de cette soirée 1 des Playoffs 2024-25, et DEVINE qu’on va bien patienter quelques heures et faire en sorte de ne pas dormir. On part sur une énorme confrontation entre une franchise (et ses joueurs) historique, et une autre qui a la possibilité de déjouer tous les pronostics. Miam-miam, preview.

C’est l’heure.

C’est l’heure des grands débuts en Playoffs de l’association Luka Doncic / LeBron James.

L’heure de voir ce que les deux hommes peuvent nous faire en configuration printanière, et ce sera donc face à une équipe des Wolves qui a les crocs, facile, qui avait été l’une des belles surprises des derniers Playoffs et qui se pointe cette année moins solide en terme de bilan mais pas dénuée d’ambition et forte d’une vraie dynamique, ainsi que d’armes réelles pour déranger les hommes de JJ Redick.

L’une des questions qui sera vite répondue comme dirait l’autre, c’est celle de la manière de jouer des uns ou des autres, celle des lineups proposées pour être plus précis. Les Lakers sont littéralement bousillés sur les postes 4 et 5, là où les Wolves sont incroyablement outillés (Randle, Reid, Gobert). Chris Finch usera-t-il pour autant de ses grands comme il a l’habitude de le faire, contre une équipe dont le pivot sera parfois… LeBron James ? Adoptera-t-il, au contraire, un jeu plus small ball, quitte à se priver de longues minutes de… Rudy Gobert par exemple, historiquement en difficulté face à des cinq plus petits ?

Partie de poker pour commencer donc, mais qui ne se déroulera pas son ou ses cartons, de la part de Luka, LeBron, Austin Reaves ou bien évidemment Anthony Edwards, dont la cote pour le trophée de joueur qui EXPLOSE en Playoffs doit être aux alentours de 1.01.

2h30 pour l’heure de rendez-vous, avec votre plus beau maillot des Angelinos ou vêtu de votre plus chaude peau de bête, au choix. Nous on sera là, complètement défoncés de fatigue, mais avec un sourire évident. Les Playoffs, c’est maintenant !

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves , dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 avril à 2h30

Game 2 : Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves, dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 avril à 4h

Game 3 : Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers, dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 avril à 3h30

Game 4 : Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers, dans la soirée du dimanche 27 avril à 21h30

Game 5 : Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves, dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 1er mai *

Game 6 : Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 mai *

Game 7 : Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 mai *

*si nécessaire