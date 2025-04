Après quelques années de disette, les Knicks sont redevenus des habitués des Playoffs et, vous savez qui, c’est une très bonne chose pour le basket en général. Ce soir on y retourne, premier match de ce premier tour entre les Knicks et les Pistons, ça pourrait bastonner sévère d’entrée !

Que la bagarre commence !

Ce soir à 0h, les Knicks entreront dans leurs Playoffs, à domicile, contre une équipe de Detroit qui ne vient pas à New York pour prendre des photos. Cade Cunningham sera l’homme à abattre côté Detroit, mais le néo All-Star a prouvé cette saison à maintes reprises qu’une armée entière pouvait parfois ne pas suffire pour l’arrêter. Les jeunes Ausar Thompson, Jalen Duren et Ron Holland incarnent à ses côtés une jeunesse décomplexée, et les snipers d’expérience que sont Hardaway, Harris et la torche ambulante Malik Beasley ont tout des agitateurs parfaits pour un Game 1.

Un Game 1 qui pourrait être joué sous le sceau de la baston, les deux équipes portant un intérêt tout particulier pour les patates, les mandales, les chiquenaudes, notamment des Pistons n°1 cette saison lorsqu’il s’agit de s’envoyer du bourre-pif. Isaiah Stewart évidemment, mais également Ron Holland ou Ausar Thompson, chacun porte en lui l’ADN e Pistons en train de ressusciter par l’intermédiaire du mouvement bad boy. En face les Jalen Brunson, KAT, Josh Hart ou OG Anunoby de donneront pas leur part au chien, et en cas de 1v1 on vous file ci-dessous le nom des derniers champions du monde de boxe, comme ça, pour être moins con le moment venu si besoin.

Sur le terrain ? Il faudra envoyer non pas des baffes mais un message, pour la suite de la série, pour la suite des Playoffs. Tout ça sous le regard de 20 000 fans survoltés, dans un Madison définitivement best place in the world pour ouvrir une session Playoffs. A minuit les cloches sonneront, mais à minuit, aussi, les coups de coude pleuvront et les filets brûleront.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : New York Knicks – Detroit Pistons, dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 avril à minuit

Game 2 : New York Knicks – Detroit Pistons, dans la nuit du lundi 21 au dimanche 22 avril à 1h30

Game 3 : Detroit Pistons – New York Knicks, dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 avril

Game 4 : Detroit Pistons – New York Knicks, dans la soirée du dimanche 27 avril à 19h

Game 5 : New York Knicks – Detroit Pistons, dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 avril *

Game 6 : Detroit Pistons – New York Knicks, dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 mai *

Game 7 : New York Knicks – Detroit Pistons, dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 mai *

*si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO