Le deuxième match de ces Playoffs 2025 est terriblement excitant. Pas le temps de rentrer tranquillement dans sa Post Season, une des plus belles séries de ce premier tour est déjà là. À 21h30, les Denver Nuggets accueillent les Los Angeles Clippers d’Ivica Zubac pour un Game 1 sous haute tension.

Le Grand Rex est gâté ! Les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers s’en mettront plein la truffe devant 2800 fans de basket-ball français amassés dans un cinéma ! Une des plus belles affiches de ce premier tour dans le plus beau des décors.

Et si une match-up intrigue particulièrement au moment de commencer cette série, c’est celles des pivots européens. Difficile de trouver des nouveaux termes pour présenter Nikola Jokic, mais en face, il retrouvera un des intérieurs qui a fait la meilleure saison en NBA… Ivica Zubac.

Il y a quelques temps, cette dernière phrase aurait été une blague, mais en 2025, ce n’est pas le cas du tout. Le Croate ne sera probablement ni Most Improved Player ni Défenseur de l’Année, mais il sera sûrement dans le Top 5/10 des deux classements. Ses progrès ont été hallucinants et il semble, sur le papier, être un des joueurs les plus adaptés pour “défendre” sur Nikola Jokic.

Alors bien sûr le Serbe est une machine et va sans doute sortir des statistiques inhumaines, mais si Ivica Zubac parvient à resserrer un temps soit peu l’écart, ce sera une excellente nouvelle pour son équipe et ils basculeront dans le fauteuil de favoris, s’il n’y sont pas déjà.

Difficile de pronostiquer l’issue de cette série. Les Nuggets viennentde changer de coach et personne ne sait ce dont David Adelman est capable. L’état de forme de Jamal Murray et Michael Porter Jr est chancelant, mais il ne faut jamais sous estimer le coeur d’un champion. Surtout lorsque Nikola Jokic explique que la bête s’est peut-être réveillée…

Nikola Jokic: “People say that we were vulnerable, but the beast is always the most dangerous when they’re vulnerable.”

Premiers éléments de réponse, ce soir, à 21 h30, à la Ball Arena !