Pacers – Bucks, preview du Game 1 : Giannis Antetokounmpo retrouve ses meilleurs potes

Quoi de mieux qu’une série de Playoffs ? Une série de Playoffs entre deux équipes qui ne s’apprécient pas du tout. Il y a un historique entre les Indiana Pacers et les Milwaukee Bucks et ça donne encore un petit peu plus de sel à cette première affiche de la Post Season 2025 en NBA. Coup d’envoi à 19h00.

Certains chanceux seront au Grand Rex, d’autres non, mais ce soir à 19h00, tous les fans de NBA en France auront le sourire. Les Playoffs 2025 de NBA seront lancés et contrairement à l’année dernière où un Cavaliers – Magic n’excitait personne ou presque, ce Pacers – Bucks est une magnifique manière de commencer la fête.

Déjà parce que les deux franchises ne peuvent pas se voir en peinture. En décembre 2023, Giannis Antetokounmpo avait inscrit 64 points face à Indiana, son record en carrière et n’avait pas pu récupérer le ballon du match puisque les protégés de Rick Carlisle voulaient la donner à Oscar Tshiebwe qui avait inscrit son premier lancer-franc en NBA. Un désaccord qui avait mené à une querelle assez sérieuse sur les parquets et dans les tunnels !

Giannis tried to go into the Pacers locker room after they took the game ball from his 64 piece pic.twitter.com/Z9LnPQihzJ

— Josiah Johnson (@KingJosiah54) December 14, 2023

Plus tard, le Grec a affirmé avoir récupéré une balle qu’il ne pensait pas être celle du match.

Les deux formations se sont ensuite retrouvées en Playoffs, et si dans l’ensemble, l’entente a été plus cordiale entre les deux effectifs, les matchs ont tout de même été marquants de part leur grand engagement physique. Des coups, du vice et de la malice : les Playoffs de la Conférence Est.

Alors bis repetita cette année. Les deux vestiaires n’ont pas énormément changé (mis à part l’arrivée de Kyle Kuzma contre Khris Middleton) et l’enjeu est le même : accéder au deuxième tour. L’année dernière, les Pacers étaient outsiders, mais s’étaient qualifiés, cette année, et encore plus avec l’absence de Damian Lillard, ils sont les grands favoris, une pression nouvelle à gérer.

À 19h00, la Bankers Life Fieldhouse sera entièrement jaune pour soutenir Tyrese Haliburton et ses hommes. Dans cette atmosphère chaude, la bataille pour avoir le ballon à la fin du match serait sans doute une idée assez médiocre. Mais pendant la rencontre, tous les coups (ou presque) seront permis !