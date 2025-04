Comme chaque année chez TrashTalk, on fait un point sur les petits nouveaux qui vont découvrir les Playoffs. Pour la cuvée 2025, il y a encore quelques têtes bien connues avec notamment Cade Cunningham.

Cade Cunningham

C’est le grand nom parmi les bleus des Playoffs. Nouveau All-Star depuis cette saison et en pleine ascension avec les Pistons, Cade Cunningham semble avoir les épaules pour devenir une superstar en NBA. On attend désormais de lui qu’il nous impressionne aussi en Playoffs, la scène où les meilleurs brillent chaque saison. Pour cette grande première, il n’aura pas la tache facile, avec une matchup face à des Knicks mieux fournis en talent et très expérimentés. Il faudra aussi se coltiner des défenseurs élites comme OG Anunoby, Mikal Bridges ou encore Josh Hart. Le décor est en place, à Cade de nous sortir le grand jeu.

Jalen Green / Alperen Sengun

Les Rockets sont de retour en Playoffs et ils sont nombreux dans l’effectif à découvrir ce niveau de la compétition. On va évidemment regarder de près un Amen Thompson, qui aura fort à faire face à Stephen Curry. Ici on focus davantage sur les cadres que sont Jalen Green et Alperen Sengun. Le premier a réalisé une saison solide même s’il enchaine encore trop souvent flambée et gros coup de froid. Ces Playoffs peuvent lui donner encore plus de légitimité après la signature de son beau contrat de l’été dernier. Alperen Sengun se rapproche lui du cas Cade Cunningham puisqu’il a lui aussi obtenu sa première étoile en 2025. Face à des Warriors qui aiment jouer petit, il a tout pour réussir une grosse série et on n’attend rien de moins de sa part, lui qui incarne le projet Rockets pour les années à venir.

Ben Mathurin

On finit avec un joueur un peu moins référencé mais qu’on apprécie quand même beaucoup ici. Si les Pacers sont allés jusqu’en Finales de Conférence l’an passé, Ben Mathurin était lui blessé et indisponible durant tous les Playoffs. Cette postseason 2025 est donc sa première en carrière et elle sera assez importante. Arrivé dans la 3ème année de son contrat rookie, Mathurin peut signer une extension dès cet été aux Pacers. Annoncé dans quelques rumeurs de trade cette saison, le swingman a une opportunité en or de prouver qu’il peut être un atout de poids dans le futur à Indiana. Va-t-il pousser les Pacers à casser leur tirelire ?