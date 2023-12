Sortez les popcorns, le drama est servi. Les Pacers ont pris, après la rencontre et les 64 points de Giannis Antetokounmpo, le ballon du match, officieusement réservé au Grec après une telle performance. Spoiler, ça ne lui a pas plu… mais alors vraiment pas.

Si vous n’êtes pas habitués aux us et coutumes du basket-ball, cette embrouille entre Bucks et Pacers va probablement vous paraître un petit peu enfantine. Car si on la prend version cour d’école, ça donne un petit peu : “Monsieur, il est pas gentil, il a pris mon ballon.” Mais dans ce magnifique sport qui consiste à mettre une sphère dans un cercle, la grosse balle orange est officieusement réservée, à la fin du match, à un joueur s’il a réalisé une grande performance. Ne pas lui donner peut être considéré comme un profond manque de respect et de fair-play.

Or, dire que Giannis Antetokounmpo a réalisé une grande performance cette nuit… est un sacré euphémisme. Le Grec a battu son career high et celui de la franchise des Bucks en inscrivant 64 points face aux Pacers. En d’autres termes, une vraie boucherie.

Sauf que lorsqu’il a voulu récupérer la balle de la rencontre, cette dernière était déjà dans le vestiaire adverse, prête à être donnée au rookie Oscar Tshiebwe, qui a inscrit son premier point en NBA cette nuit. Mais, le Grec n’allait pas abandonner si facilement et a foncé vers le vestiaire adverse pour tenter de récupérer son dû avant d’avoir une discussion tumultueuse avec Tyrese Haliburton.

Damian Lillard et Rick Carlisle notamment sont revenus sur l’incident en conférence de presse après la rencontre :

“Leur banc était énervé et moi je restais plus ou moins au milieu parce que j’essayais de me rendre compte d’où en étaient les gens émotionnellement parlant. Je savais que c’était chaud. Ils ont pris la balle et ce genre de trucs arrive en NBA quand les gens sont offensés de la manière dont arrivent les choses. Peut-être que selon eux (les Pacers), il (Giannis Antetokounmpo) aurait dû ne plus être sur le terrain, mais lui essayait de mettre des points donc ils ont fait en sorte de faire quelque chose. Ils ont pris la balle en disant que c’était le premier point du rookie… mais ce mec vient d’en mettre 60 ! Mais ça fait partie de la Ligue, la compétitivité, la mesquinerie, ça arrive. Je ne pensais pas que c’était si profond, mais ça a amené à beaucoup de choses. Tout le monde est en sécurité et en bonne santé, c’est le positif.” – Damian Lillard “C’est malheureux. C’est un quiproquo. C’était le premier point d’Oscar (Tshiebwe) et on prend toujours la balle du match. Nous n’avons pas pensé au record de franchise de Giannis (Antetokounmpo). Quelques minutes plus tard, plusieurs de leurs joueurs étaient dans le couloir devant notre vestiaire et il y a eu une dispute très sonore. Je ne pense pas qu’il y ait eu de coups de poings, mais mon General Manager (Chad Buchanan) a pris un coup de coude dans les côtes de la part d’un de leurs joueurs. Il n’ y avait pas besoin que la situation dégénère autant, c’est dommage.” – Rick Carlisle

La NBA va mener l’enquête autour du coup de coude évoqué par l’entraîneur des Pacers. Finalement, Giannis Antetokounmpo a récupéré un ballon, mais il ne sait pas s’il s’agit de celle de la rencontre.

“Je ne sais pas, honnêtement, j’ai un ballon, mais ça ne ressemble pas au ballon du match selon moi. Il ressemble à un balle tout neuf. J’ai joué 35 minutes ce soir, je peux ressentir comment la balle du match était. La balle que j’ai et que je donnerai à ma mère, je ne sais pas si c’était la balle du match. Mais ce n’est pas grave, la vie continue. Je n’ai même pas la balle du match 6 des Finales NBA et ça me peine, mais c’est juste dommage. Je n’avais jamais vu cela avant.”

Indiana s’est rendu dans le Wisconsin et a donc pris : le bouillon, 140 points, une mixtape terrible de Giannis Antetokounmpo et le ballon du match. C’était au bas mot ambitieux et une erreur de jugement.

Quant au Grec, il n’a pas pu profiter de son record en restant bloqué sur cette décision de ses adversaires et a eu beaucoup de mal à décolérer. C’était au bas mot dommage et pas nécessaire.

Une embrouille qui n’a donc profité à personne, mais on espère que vous avez bien apprécié vos popcorns au petit déjeuner.

