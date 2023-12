Incroyable. Giannis Antetokounmpo est incroyable. Il a planté 64 points (!!!) face aux Pacers cette nuit, et les Bucks se sont imposés 140-126. Impossible à arrêter, le Greek Freak signe la meilleure performance de sa carrière. 64 points, WOW !

Il est ÉNORME. énorme. Par où commencer ? Giannis Antetokounmpo, la star des Milwaukee Bucks, a inscrit 64 points. Il s’agit de son record en carrière. Il s’agit du record de franchise. Voilà. Comment s’est-il débrouillé ? Comme il le fait si bien, en envoyant du coup de pépaule à ne plus savoir quoi en faire, avec une réussite royale (20/28).

WHAT A NIGHT FOR GIANNIS.

64 PTS IS A NEW CAREER-HIGH AND FRANCHISE RECORD 🗣️ pic.twitter.com/Z7kO8tausf

— NBA (@NBA) December 14, 2023

Une telle agressivité que les Pacers ne vont pouvoir contester qu’en provoquant des fautes. Et à ce jeu là, le double MVP et champion NBA est très habile de ses mains : 24/32 (!!!). Nous n’avons pas franchement d’autres superlatifs que monstrueux, exceptionnel, fantastique, merveilleux. Giannis Antetokounmpo est un joueur unique. Et il inscrit ce soir son nom dans la liste de ceux qui ont réussi à passer la barre des 60 unités sur un match.

Il inscrit aussi un peu plus son nom dans l’histoire des Bucks. Avec 64 points, il efface les 57 pions de Michael Redd, qui datent de 2006. Il définit aussi son nouveau record en carrière. Et à côté de ce nombre à faire tourner bien des têtes, il faut aussi souligner les 14 rebonds, 3 passes, 4 interceptions. Un match pour l’histoire, un match titanesque. Un match dont on se souviendra. Et surtout, un match qui permet aux Bucks de s’imposer face à Indiana.

Une équipe qui manque d’ailleurs ce soir de beaucoup de classe, car elle a pris le ballon de la rencontre – réservé à la star du soir – provoquant fortement le Grec qui a voulu aller le récupérer de force dans le vestiaire visiteurs. Le pire est évité par la sécurité et le staff de Milwaukee, mais c’est bien dommage. On ne retiendra que la performance, majestueuse !

Giannis tried to go into the Pacers locker room after they took the game ball from his 64 piece pic.twitter.com/Z9LnPQihzJ

— Josiah Johnson (@KingJosiah54) December 14, 2023