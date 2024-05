Vainqueurs des Milwaukee Bucks, les Indiana Pacers ont validé le billet pour le second tour des Playoffs. Ils y retrouveront les New York Knicks, tombeurs un peu plus tard dans la soirée des Philadelphia Sixers. Un second tour qui s’annonce explosif… et vintage.

Si on nous avait dit en début de saison que New York et Indiana enverraient Philadelphie et Milwaukee en vacances en Playoffs, on aurait sans doute bien rigolé. Pourtant, nous y voilà et c’est tout à fait logique. D’un côté les Knicks ont su surfer sur l’état de forme éclatant de Jalen Brunson pour envoyer le Process et sa bande en vacances. De l’autre, Tyrese Haliburton et ses copains fermiers ont profité des malheurs (blessures) de Milwaukee pour se qualifier. Ce qui nous donne donc un… Knicks – Pacers au second tour !

Première impression, voilà une affiche qui sent bon la fin des 90’s ! Entre 1993 et 2000, les deux équipes s’étaient affrontées à 6 reprises en Playoffs, dans des confrontations souvent bien physiques et chargées en trashtalking. Impossible de ne pas faire mention de Reggie Miller et son choke sign avec Spike Lee, comme toujours placé au premier rang pour voir ses Knicks.

Pour revenir à aujourd’hui, ce match promet quelques matchups assez passionnantes à suivre. On pense bien sûr au duel de meneurs All-Stars entre Jalen Brunson et Tyrese Haliburton. Le premier a été plus flamboyant sur ce premier tour mais on fait confiance au prince Hali pour montrer son meilleur niveau, surtout sur une scène aussi mythique que le Madison Square Garden. À l’intérieur, les Knicks vont avoir du boulot pour contrer la paire Siakam – Turner mais New York pourra de son côté compter sur davantage de valeurs sûres sur les ailes avec Josh Hart et un OG Anunoby qui revient à ses premiers amours puisque l’Anglo-Nigérian a passé deux saisons dans l’Indiana du temps de l’université.

Comme toujours, les Pacers vont tenter d’imposer leur rythme tout feu tout flamme et New York va devoir serrer les rangs à l’arrière, tout en profitant d’une défense d’Indiana qui peut s’avérer très permissive. Inutile de croire à une série qui finit à 90-85, ça va scorer BEAUCOUP de points.

D’un côté comme de l’autre, aller chercher une qualification en Finale de Conférence serait un sacré événement. Indiana n’avait plus passé un tour depuis 10 ans et l’époque de Paul George face aux Heatles. Pour New York c’est encore plus long car les Knicks n’ont plus vu le dernier carré depuis 2000. L’adversaire en face ? Les Indiana Pacers.