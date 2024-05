Cette nuit les Pacers se sont qualifiés pour les demi-finales de Conférence pour la première fois depuis dix ans. Les leaders Tyrese Haliburton et Pascal Siakam ont été bons, mais les vrais héros de ce Game 6 se nomment T.J. McConnell et Obi Toppin, remplaçants parfaits de Rick Carlisle. Le banc des Pacers, c’est les émotions.

À m’asseoir sur un banc cinq minutes avec vous

Et regarder les Bucks devenir fous

Vous parler du bon temps qu’est mort ou qui r’viendra

Quand Playoffs rimait avec Indiana

Pi donner à bouffer à des Daims un peu cons

Leur filer des coups d’pied pour de vrai

Et entendre vos rires à travers mon écran

Qui savent surtout énerver Portis

Te raconter un peu comment j’étais minot

Le Paul George fabuleux,

Qu’on matait y’a dix ans

Gros Poster en Mondo, sur la crête à Birdman

Et les Pacers gagnants, et les Pacers gagnants…

Ils ont été grands. Chacun leur tour, mais tellement utiles. Utiles, essentiels, valuables.

Obi-One ? Auteur d’une rentrée tonitruante, avec des contre-attaques, des lobs de Tyrese Haliburton récupérés entre les ampoules B12 et C14 du plafond, du tir à 3-points, bref tout ce que le banc des Bucks n’aura pas réussi à faire en plus de deux heures. Obi a mis les siens sur orbite, rigolo quand on sait qu’habituellement c’est lui qui y traine, en orbite, et en deuxième mi-temps il a été si altruiste qu’il a laissé sa place de supersub à une autre mascotte locale, peut-être bien la plus appréciée des prairies de l’Indiana.

On parle évidemment de T.J. McConnell, éternel remplaçant mais pas pour autant joueur de seconde zone. T.J. McConnell c’est ce mec qui ressemble à Boris, le mec qui bosse au tabac du Bourg. T.J. McConnell c’est ce mec que t’as envie d’appeller TJ Ma Quenelle, mais au final c’est surtout ce mec qui a battu ce soir – comme Obi Toppin – son record de points en Playoffs. 21 points à 8/15 et 8 rebonds pour Obi, 20 points, 9 passes et 4 steals pour Tiji, et une énergie complètement folle amenée par les deux jokers de Rick Carlisle, symboles ce soir de la domination du banc des Pacers sur celui des Bucks (50 à 10).

Les Playoffs sont bien souvent le théâtre des grands, des superstars, des légendes. Parfois, pourtant, ce sont les petites gens qui font quelques unes des plus belles histoires de la NBA au printemps. Assurément T.J. McConnell et Obi Toppin en ont écrit ensemble une bien belle ce soir.