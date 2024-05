Il n’y aura donc pas eu de “miracle” lors de ce Game 6. Avec le retour de Damian Lillard mais toujours sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks partaient de trop loin pour défaire des Pacers qui ont eu le temps de prendre la confiance au fil de la série notamment entre les matchs 2 et 4. C’est le premier gros upset de ces Playoffs 2024.

Voilà un résultat qui pourrait entrainer beaucoup de mouvements cet été dans le Wisconsin. Certes, les Bucks n’ont pas été aidés par les blessures à répétition de leurs cadres et l’absence de Giannis en Playoffs mais la saison des Daims est globalement très décevante.

L’arrivée de Damian Lillard devait permettre à ce groupe de franchir un palier et on a plus l’impression que Milwaukee a fait un pas en arrière dans son projet titre. Sur le banc, Mike Budenholzer n’a pas trouvé de digne successeur. Adrian Griffin avait un bilan très correct mais le fond de jeu déployé, l’absence de défense et un vestiaire en rébellion lui auront coûté son poste. Arrivé en cours de saison, Doc Rivers n’a pas fait mieux malgré son expérience.. Le papa d’Austin n’avait même pas un bilan positif sur la fin de saison (17-19).

Place à l’intersaison maintenant et ça risque de bouger au Fiserv Forum. Les finances sont bien rouges à Milwaukee donc inutile de croire à l’arrivée d’un gros free agent mais la franchise peut toujours passer quelques coups de fil pour discuter trade. Qui serait concerné par un départ ? Il est trop tôt pour le dire mais on pourrait imaginer Brook Lopez, en perte de vitesse cette saison voire Khris Middleton si la franchise trouve preneur. À moins bien sûr que Jon Horst nous surprenne en transférant Damian Lillard.. Connaissant la soif de victoire et de compétitivité de Giannis Antetokounmpo, difficile de croire que rien ne se passera après une telle saison.