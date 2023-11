Ça va mieux pour les Bucks ! Quatrième victoire de suite et peut-être la plus significative cette nuit, face à des Mavericks qui ne manquaient pas d’armes, offensives notamment. Mais de ce côté-là, les Bucks ne sont pas mal non plus…

Peut-on, en 2023 et en matière de domination offensive, faire mieux qu’un duel entre les binômes Giannis Antetokounmpo / Damian Lillard et Kyrie Irving / Luka Doncic ? Hum, possible que la réponse soit dans la question.

Cette nuit en tout cas, les Bucks et les Mavericks nous ont offert une sacrée danse, c’était prévu, et au final c’est donc Giannis Antetokounmpo qui a eu le dernier mot, le dernier gros tir, logique héros d’une soirée qu’il aura dominé de bout en bout, comme environ 150% de ses matchs depuis une dizaine de jours. Kyrie Irving s’était mué en dernier agitateur de Dallas en collant sa quinzaine de pions au dernier quart, Luka Doncic qui a passé sa carrière ses dix dernières minutes à râler, et si Damian Lillard dans un premier temps puis Pat Connaughton se sont chargés de blesser la bête c’est donc le Greek Freak qui l’a achevé, avec le petit jumpshot qui lui permettait alors de passer la barre des 40 pions. Les stats des 4 Fantastiques ? Les voici, attention les yeux :

Luka Doncic : 35 points à 15/26 au tir dont 4/9 du parking et 1/4 aux lancers, 9 rebonds et 9 passes en 35 minutes

Kyrie Irving : 39 points à 16/29 au tir dont 3/10 du parking et 4/4 aux lancers, 4 rebonds, 6 passes et 1 steal en 34 minutes

Damian Lillard : 27 points à 7/18 au tir dont 4/11 du parking et 9/10 aux lancers, 3 rebonds, 12 passes et 1 steal en 38 minutes

Giannis Antetokounmpo : 40 points à 18/26 au tir dont 1/3 du parking et 3/5 aux lancers, 15 rebonds, 7 passes, 2 steals et 1 contre en 38 minutes

Démo offensive, beaucoup trop de talent des deux côtés, et ce sont donc les Bucks, équipe à la meilleure dynamique, qui s’en sont le mieux sortis grâce notamment à la puissance de feu dégagée actuellement par le MVP 2020 et 2021. La suite ? Ce sera demain soir à Washington pour Milwaukee, alors que les Mavs affronteront dès ce soir Sacramento et un autre duo intérieur / extérieur qui fait du grabuge en ce début de saison. D’ici-là ? Envoyez les highlights du match de la nuit et pensez au bavoir, ça tâche.