Pendant que Chet Holmgren s’éclate dans une équipe qui va bientôt nous faire croire qu’elle joue le titre, Victor Wembanyama continue son apprentissage… de la lose, lui qui a déjà perdu autant de matchs en quelques semaines que sur l’intégralité de la saison passée.

A la mi-temps on y croyait. Fort. On y croyait parce que les Spurs menaient 68-51, on y croyait car les Grizzlies semblent déconnectés depuis quelques semaines, peut-être même encore plus depuis l’annonce de la blessure de Marcus Smart. A la mi-temps d’ailleurs, Victor Wembanyama compte trois contres à son actif, un peu plus que sa moyenne, ça doit inspirer de jouer face au DPOY en titre.

Trente minutes plus tard à peine, Victor Wembanyama rentre en jeu pour les huit dernières minutes du match, il en est à quatre contres désormais en plus de ses goodies habituels… mais sur un shoot de Desmond Bane les Grizzlies sont repassés devant. Quoi ? Oui. Jusqu’à 20 points d’avance et on en est là. L’absence de Devin Vassell se fait cruellement sentir, Tre Jones n’est pas dans un bon jour, le projet Sochan à la mène vit ses dernières heures et dans la raquette la mascotte Mamu est préférée sur les rotations à Dominick Barlow, pas sûr mais pourquoi pas.

Pendant ce temps, pendant cette débandade qui verra les Ziaire Williams, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. aller chercher le match au prix d’un 69-40 en deuxième mi-temps, Victor Wembanyama va en profiter pour ramener un souvenir perso de cette nouvelle défaite, la huitième de suite pour les Spurs. Ce cadeau quel est-il ? Un record en carrière aux contres, avec huit unités pour aller avec ses 19 points et ses 13 rebonds. Le meilleur total pour un joueur des Spurs depuis Tim Duncan en 2013, idéal pour que les gens qui n’ont pas vu le match s’extasient devant cette nouvelle “perf XXL”, et tant pis si cette perf a eu lieu lors d’une soirée bien compliquée pour Vic et son équipe.

Desmond Bane (2 fois), Ziaire Williams, ce vieil ami de Kenneth Lofton Jr. (qui a également eu droit à sa punition de l’autre côté du terrain), Bismack Biyombo, et Jaren Jackson Jr. (3 fois !) auront eu droit ce soir au tarif Wemby, à savoir la petite crêpe estampillée Le Chesnay. Est-ce que ça permettra à Victor et aux fans des Spurs de mieux dormir ? Probablement pas. Est-ce que c’est un lot de consolation qu’on prend avec le sourire ? Assurément. Faut savoir trouver le positif où il y en a, même si ce soir, dans la course au ROY, Chet Holmgren aperçoit Wemby au milieu de la ligne droite.