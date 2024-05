Vous n’avez pas pu passer à côté ! L’Incroyable Brocante Sports organisée par TrashTalk et nos copains de So Foot et Dégaine revient ce dimanche 19 mai 2024 à Ground Control (Paris 11è). Entre ce que vous saviez déjà et les nouveautés de cette troisième édition, voici une grande foire aux questions pour répondre à vos dernières incertitudes. On se voit là-bas ?

Cet article est créé à partir des questions qui ont été posées sur nos réseaux sociaux et par mail.

# Pourrais-je connaître les horaires d’ouverture de la brocante ?

L’Incroyable Brocante Sports ouvrira ses portes le dimanche 19 mai 2024 de 9h à 19h. La journée commencera par un créneau premium à 10€ de 9h à 10h, puis sera accessible en entrée libre à partir de 10h.

# Quels sont les avantages de l’accès premium ?

C’est une des nouveautés de cette troisième édition ! Les collectionneurs les plus impatients et les amateurs éclairés qui veulent absolument être les premiers à mettre la main sur une pièce très particulière pour compléter leur collection personnelle peuvent réserver leur accès premium pour entrer une heure avant l’ouverture au public afin de pouvoir dénicher en premier les plus belles perles de cet événement inédit en Europe.

# Où réserver son entrée premium ?

Si vous voulez faire partie des premiers à découvrir cette Incroyable Brocante Sports, vous pouvez réserver votre accès premium pour 10€ sur ce lien : https://my.weezevent.com/incroyable-brocante-sports

# Y aura-t-il des activités spéciales ou des démonstrations pendant la brocante ?

Oui ! Notamment sur le stand de notre partenaire Whatnot qui proposera des ventes aux enchères en live.

# Est-ce que des experts seront présents pour évaluer ou authentifier des articles ?

Un expert sera là mais en tant qu’exposant pour y tenir un stand avec d’incroyables pièces à vendre. Ce n’est pas le bon jour pour faire authentifier des articles que vous souhaitez vendre prochainement. Le mieux serait de prendre contact avec lui directement dans les jours qui suivront la brocante.

# Est-il possible de réserver des articles à l’avance ou de passer des commandes spéciales ?

Il n’est pas possible de réserver des articles à l’avance. Néanmoins, un accès premium est désormais proposé (voir ci-dessous) pour pouvoir chiner une heure avant l’entrée du grand public et faire les meilleures affaires au petit matin.

# Les paiements seront-ils acceptés en espèces uniquement ou également par carte bancaire ?

Certains stands seront équipés d’un TPE pour les paiements en carte bancaire mais prévoyez du liquide pour éviter de devoir ressortir du lieu pour retirer de l’espèce dans un distributeur de billets voisin. Vos jambes vous remercierons.

# Y a-t-il un parking disponible à proximité et est-il payant ?

Il y a des parkings autour du lieu. Comme très souvent dans Paris, c’est payant.

# Pourra-t-on croiser des célébrités du monde du sport pour des séances de dédicaces ou des rencontres avec les fans ?

Oui. Il y aura quelques personnalités du monde du sport. Plusieurs séances de dédicaces seront organisées pour les auteurs présents lors de l’événement.

# Est-il permis de négocier les prix avec les vendeurs ?

Bien sûr, c’est ce qui fait tout le charme d’une brocante ! On vous laisse préparer vos meilleurs arguments mais ne soyez pas trop durs en affaires au risque de regretter de ne pas repartir avec l’objet qui manquait à votre collection.

# Y a-t-il des règles spécifiques à suivre pour les visiteurs, comme des restrictions sur les sacs à dos ou les animaux de compagnie ?

Les sacs seront fouillés à l’entrée et les animaux de compagnie ne sont malheureusement pas autorisés à l’intérieur du lieu.

# Quels types de produits seront disponibles à la brocante sportive ?

L’Incroyable Brocante Sports propose une diversité de produits quasiment infinie, tant qu’ils ont un rapport avec le sport. Maillots, écharpes, cartes à collectionner, photos, casquettes, pin’s, timbres, billets de match, livres, magazines, posters, autographes et même une vieille machine à raclette labellisée Jeux Olympiques d’Albertville en 1992. On parie que vous trouverez la perle rare parmi les 35 000 objets qui seront exposés lors de cette belle journée !

# Est-il possible de se restaurer sur place ?

À Ground Control, vous pouvez manger grec ou asiatique, un burger ou un croque-monsieur notamment. Vous pouvez juste boire un café ou enchaîner les Oasis. Bref, vous ne manquerez de rien quelle que soit l’heure ou vous déciderez de passer. C’est d’ailleurs une très bonne raison pour passer faire un tour à l’Incroyable Brocante Sports le dimanche 19 mai 2024.

# Pourrais-je connaître les fourchettes de prix des articles proposés ?

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses, avec des prix allant de un euro à plusieurs centaines d’euros pour les pièces signées, par exemple. Normalement, vous ne devriez pas repartir les mains vides.

# Y aura-t-il des maillots de la NBA ?

Que vous cherchiez un maillot de T-Mac chez les Raptors ou de Chris Kaman aux Clippers, vous devriez flasher sur quelques pièces lors de votre visite. Il y a même du maillot international et universitaire, pour les collectionneurs les plus pointus. Par contre, on ne vous promet rien pour le maillot collector de Carmelo Anthony chez les Hawks mais sur un malentendu on sait jamais.

# Si je suis à la recherche de cartes à collectionner, en trouverai-je à la brocante ?

Absolument ! L’Incroyable Brocante Sports est devenu l’un des rendez-vous incontournables pour les collectionneurs de cartes depuis sa première édition en 2022. De nombreux exposants spécialisés vous proposeront des cartes en paquets ou à l’unité et vous pourrez même découvrir une partie de la collection personnelle d’Alex sur le stand TrashTalk. N’oubliez pas non plus de passer faire un tour sur le stand de notre partenaire Whatnot qui mettra aux enchères de très belles pièces pendant la journée.

# Combien y aura-t-il de stands au total ?

Année après année, on monte crescendo. Pour cette troisième édition, entre 50 et 60 brocanteurs amateurs ou professionnels sont attendus à Ground Control. Prévoyez quelques heures pour faire le tour de tous les stands et chiner la pièce rare qu’il vous faut absolument.

# Y a-t-il encore des places disponibles pour devenir exposant ?

C’est chaud mais si vous avez vraiment des pièces (de sport) à proposer parce qu’elle prennent trop de place dans votre dressing ou que vous avez tout simplement quelques raretés en magasin et que vous vous dîtes que c’est le moment et qu’accessoirement, vous avez envie de tenter l’expérience de brocanteur, n’hésitez pas à nous contacter : contact[@]trashtalk.co ou brocante[@]sofoot.com (sans les crochets bien entendu). On verra ce qu’on peut faire comme on dit.

# Y aura-t-il des activités pour les enfants ou des zones dédiées à la famille ?

Les petits et grands enfants sont les bienvenus à l’Incroyable Brocante Sports ! Plusieurs animations seront proposées sur place et avec une zone de jeux d’arcade, un flipper, un babyfoot, une ludothèque, un disquaire, des émissions de radio et même des séances de dédicaces pour passer un bon moment en famille.

# Les exposants acceptent-ils les échanges ou les retours d’articles ?

À chaque exposant sa politique commerciale. N’hésitez pas à leur poser directement la question lorsque vous serez sur place. Vous verrez, ce sont tous des passionnés avant tout.

# Les visiteurs peuvent-ils apporter leurs propres articles à vendre ou échanger lors de la brocante ?

Les visiteurs ne peuvent pas apporter leurs propres articles à vendre. Si vous souhaitez proposer à la vente une partie de votre collection personnelle, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous par mail (contacts ci-dessus) pour avoir votre propre stand.

# Est-ce qu’il y aura des présentations ou des conférences sur des sujets liés au sport ou à la collection d’objets sportifs ?

Comme lors des deux précédentes éditions, des conférences et tables rondes se tiendront de 11h à 18h dans l’espace dédié au sein de Ground Control et au cœur de l’Incroyable Brocante Sports. De nombreux aspects du sport, de sa culture, du vintage, de la collection seront abordés. Programme détaillé à venir !

# Les organisateurs fourniront-ils des sacs réutilisables ou d’autres articles promotionnels aux visiteurs ?

Certains stands auront des sacs à fournir, notamment les stands de So Foot et TrashTalk.

# Y aura-t-il des concours ou des tirages au sort pour gagner des prix ou des articles spéciaux ?

Une tombola sera organisée à côté des stands de TrashTalk et So Foot et tous les fonds seront reversés à une association engagée dans le sport. L’identité de l’association sera dévoilée un peu plus tard.

# Les exposants auront-ils des articles exclusifs ou rares disponibles uniquement lors de la brocante ?

Certaines pièces proposées à l’Incroyable Brocante Sports seront dédicacées ou numérotées. Vous aurez donc l’occasion de mettre la main sur de véritables pièces de collection.

# Les visiteurs auront-ils accès à des installations telles que des toilettes ou des zones de repos ?

Le Ground Control est équipé de toilettes et de plusieurs zones de repos, en intérieur comme en extérieur, pour passer un bon moment de partage et d’échange.

# Y a-t-il des informations spécifiques concernant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ?

Ground Control est accesible à toutes et à tous et dispose d’équipements PMR (entrée par le 87 rue du Charolais, par le parking).

Voilà pour les principales interrogations notées depuis quelques jours, et nous on reviendra évidemment avec d’autres réponses, à d’autres questions si vous en avez, directement sur les réseaux sociaux. On vous laisse, on retourne préparer quelques surprises à proposer sur le stand TrashTalk le 19 mai !