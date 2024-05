OG Anunoby (Knicks) devrait également rater le Game 5 contre Indiana

Après avoir raté les matchs 3 et 4 des demi-finales de Conférence Est, OG Anunoby se dirige vers une nouvelle absence pour ce Game 5 face aux Pacers. OG doit composer avec une élongation aux ischio-jambiers de la jambe gauche depuis qu’il s’est blessé sur une tentative de lay-up en transition à la fin du troisième quart lors du Game 2. Le britannique va devoir patienter encore un peu plus.

L’espoir de voir Anunoby faire son retour aussi vite que possible n’a jamais disparu chez les Knicks, mais la franchise de la grosse pomme se prépare de plus en plus à l’éventualité de devoir finir cette série des demi-finales de Conférence sans lui. Présent avec son équipe à Indianapolis, recevant des traitements sur sa blessure jusqu’à trois fois par jour, OG Anunoby n’a toujours pas assez récupéré pour rejouer dans ces Playoffs d’après Adrian Wojnarowski, l’insider principal d’ESPN.

C’est un véritable cauchemar pour New York. Le natif de Londres l’un des joueurs les plus impactants de la Big Apple cette saison. Les Knicks n’ont en effet perdu que cinq matchs sur 31 lorsque qu’OG était présent sur le parquet. Lorsqu’il est absent, ils ne sont même pas sur un bilan à l’équilibre (13 victoires – 16 défaites). Capable de performances à 28 points tout en défendant le plomb, OG est la pièce centrale du jeu New-Yorkais. Essentiel pour couper les lignes de passe, agresser le porteur de balle, le très gainé ailier de New York est partout en défense. Il a de plus été capable d’envoyer son career-high aux points lors de ce Game 2 où il s’est blessé, preuve – s’il en fallait une – de son sens de l’effort et de sa combativité sans égal.

The Knicks are 26-5 with OG Anunoby this season.

The Knicks are 13-16 without OG Anunoby this season. pic.twitter.com/Y8VRhWhPU3

— KnicksMuse (@KnicksMuse) May 12, 2024

Pour ce qui est du reste de l’effectif des Bockers, Jalen Brunson, qui doit gérer une blessure au pied, devrait encore tenir sa place, après avoir pu légèrement se reposer dans l’immense défaite d’hier soir… où il a tout de même disputé près de 31 minutes. Le meneur est censé être en légère restriction de minutes histoire d’éviter le pire. Seulement voilà, au vu de l’état de forme de tout l’effectif orange et bleu, le principe de restrictions de minutes n’est pas un concept avec lequel Tom Thibodeau, le coach des Knicks, est très familier. Tyrese Haliburton des Pacers, incertain avant le Game 4, a pu lui tenir sa place et proposer une performance très convaincante.

OG Anunoby va devoir prendre son mal en patience. On ne verra probablement pas l’ailier des Knicks dans ce Game 5, et on pourra s’estimer heureux de le voir faire son retour dans cette série. Il va falloir trouver des alternatives, à New York.

Source texte : ESPN