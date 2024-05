Whatnot x Incroyable Brocante Sports

Partenaire de cette 3ème édition de l’Incroyable Brocante Sports, Whatnot va proposer sur son stand des Lives exclusifs présentant des ventes aux enchères de cartes à collectionner et de maillots de basketball ou de football dont certains auront été achetés sur place et mis aux enchères au prix de départ de 1€. Cool, non ? Typiquement le genre d’animations qui vont ravir les visiteurs de l’événement ainsi que ceux qui seront restés à la maison et peut-être même leur permettre de faire la bonne affaire dont ils rêvent. Qui est Whatnot ? Où les retrouver ? On vous dit tout, c’est parti !

Whatnot est une entreprise qui a été fondée en 2019 par des collectionneurs. Elle est rapidement devenue la plus grande plateforme de livestream shopping en Amérique du Nord et en Europe. Vous vous demandez ce qu’est le livestream shopping ? C’est une évolution du e-commerce dont l’idée est de permettre aux vendeurs d’interagir en direct – depuis le lieu de leur choix – avec leurs éventuels acheteurs tout en leur présentant les articles à vendre en direct et en vidéo. C’est ce que Whatnot propose sur son application. Chaque jour, vendeurs et acheteurs se connectent pour échanger en temps réel sur les objets qui les intéressent et pour participer à des enchères en direct. La plateforme propose, dans le monde entier, des produits dans des catégories variées : bandes dessinées, mode, beauté, électronique… La catégorie Sports, celle qui nous intéresse aujourd’hui, est très bien fournie avec un large choix de cartes à collectionner, des maillots et des articles de memorabilia.

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez ouvrir un compte et bénéficier de 15€ offerts sur votre premier achat

Enchères et interactions se font en direct pendant les Lives ce qui permet aux vendeurs de faire ressentir leur passion pour l’objet qu’ils proposent et aux acheteurs de participer activement, en posant des questions ou en faisant monter les enchères (ou les deux). Des Lives de ce type auront lieu dimanche prochain (le 19 mai) depuis le stand de Whatnot au sein de l’Incroyable Brocante Sports. Lors de ces Lives au cadre exceptionnel, vous pourrez retrouver et tenter d’acquérir des maillots (foot ou basketball ou autres sports US) mais aussi des cartes à collectionner. Vous pourrez aussi tout simplement vous contenter d’assister à un Live en vrai pour en voir “les coulisses” sur le stand. En plus des maillots achetés sur place, plusieurs vendeurs se succèderont pour animer des Lives et présenter leurs produits. Il y aura également un break d’une box Hobby Panini Hoops 2023-24 et pas mal d’autres surprises.

Avis aux amateurs, ça va vibrer dans une atmosphère compétitive et divertissante sur le stand de Whatnot. L’Incroyable Brocante Sports va être encore plus incroyable cette année.