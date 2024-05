Selon The Athletic, les Detroit Pistons pourraient embaucher un président des opérations basket dans les prochaines semaines. Ce poste était occupé par… personne depuis 2018 à Detroit. Après près de six ans sans dirigeant à la tête des opérations, Detroit est finalement en train d’interviewer des candidats sérieusement pour remplir ce poste une bonne fois pour toutes.

Apparemment, avec un président des opérations basket, on arrive mieux à construire une équipe cohérente, vous y croyez à ça ? Figurez vous que les Pistons de Detroit viennent tout juste d’arriver à cette conclusion, car ils ont commencé récemment à interviewer des candidats pour ce poste dans leur franchise, jusqu’ici…. vacant. Comique ! Il aura donc fallu 133 défaites en deux saisons pour qu’on se rende compte de l’utilité d’un président à Detroit. Chapeau.

Toujours selon The Athletic, le grand favori des Pistons pour ce poste est Tim Connelly des Wolves. Ce serait d’ailleurs la raison derrière le temps que met Detroit à embaucher quelqu’un. La franchise du Michigan cherche à s’attacher les services de celui qui a construit l’équipe des Nuggets, champions 2023, avant d’avoir mis en place une équipe capable de la regarder droit dans les yeux à Minnesota. Mais pour l’instant, Tim Connelly et ses Timberchiens sont encore en plein démêlés avec les Nuggets au second tour des Playoffs. Il faudra donc patienter.

Quoi qu’il arrive, le GM des Wolves ne devrait pas prendre sa dernière année de contrat avec Minnesota, pour obtenir un meilleur deal. Même s’il est plus probable qu’il retourne du côté des Loups, Tim Connelly serait prêt à accepter de passer d’une équipe contender à une équipe puante en reconstruction si on lui offrait une somme qu’il ne pourrait pas refuser. Voilà qui tombe bien, Tom Gores, le propriétaire des Wolves serait prêt à mettre 15 millions de dollars par an sur la table pour recruter Timothée.

Pour ce qui est des autres candidats, les Pistons n’ont pas eu le droit d’interviewer Jon Horst des Bucks, qui est sous contrat à Milwaukee depuis 2021. Cependant, les Pistons disposent de trois autres cibles principales, à commencer par Trajan Langdon. Ancien scout des Spurs, Langdon a réussi à construire une équipe prometteuse à New Orleans, après avoir été assistant General Manager à Brooklyn. Vient ensuite Dennis Lindsey, qui a déjà occupé le poste de GM à Utah pendant 10 années. Finalement, il y a Marc Eversley, qui était l’un des candidats pour obtenir le poste de GM des Pistons avant qu’il ne revienne finalement à Troy Weaver en 2020. Actuellement GM des Bulls, Eversley travaille dans des front-offices depuis plus de quinze ans, il a donc de l’expérience après être passé par les 76ers, Wizards et Raptors notamment.

L’élément qui change tout pour les Pistons cette année, et pourrait provoquer la curiosité voire l’attention de potentiels candidats au poste de président des opérations basket, c’est l’obtention pour la troisième année de suite du cinquième pick à la Draft loterie.

Entendons nous, cette cinquième place à la Draft est une déception. Malgré cela, ce pick pourrait bien avoir plus de valeur que ce qui est annoncé. En effet, dans une cuvée de Draft où aucun prospect ne se démarque vraiment, ce cinquième pick pourrait représenter une opportunité de drafter le meilleur joueur de cette classe, tout en lui versant un salaire moins important que celui qu’on verserait à un premier de Draft. Peut-être que ce cinquième pick de Draft a la valeur d’un huitième, voire d’un treizième pick dans une autre cuvée, mais il ne représente pas moins une excellente occasion de réaliser un steal. Celui qui décidera quoi faire de ce choix chez les Pistons constatera peut-être qu’il a tout de même plus de valeur que ce qui était attendu, la plupart des top joueurs cette année étant plus ou moins dans la même catégorie.

Le nom du futur président des opérations basket des Pistons ne devrait pas tarder à être connu. Qui aura la lourde tâche de redresser cette franchise en perdition ?

Source texte : The Athletic