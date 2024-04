Les Detroit Pistons viennent de vivre une saison catastrophique. Tom Gores, le propriétaire, semble vouloir faire des changements à l’intersaison pour améliorer l’état de sa franchise. En ligne de mire, un président des opérations basket.

L’organigramme des Pistons est en constante évolution ces dernières saisons. L’année dernière, c’est le coach qui avait changé avec l’élection à ce poste de Monty Williams. L’ancien tacticien des Phoenix Suns a reçu le plus gros contrat de l’histoire pour un entraîneur (78 millions de dollars sur six ans) et sa mission était claire : refaire de Motown une équipe respectable.

14 victoires en 82 matchs plus tard, on peut dire que c’est un échec, un raté, un insuccès, un four, un fiasco, un loupé, un ratage, un plouf, un plantage ou encore un flop. D’autres changements doivent être effectués. Selon James Edwards III, journaliste pour The Athletic, Tom Gores envisagerait le recrutement d’un président des opérations basket cet été. Un poste qui n’est plus occupé depuis 2018 à Detroit.

Detroit, one of the NBA’s storied franchises, had everything go wrong in a season that needed to go right in order to climb out of irrelevancy.

And Pistons owner Tom Gores could be considering sweeping changes.

Il y a quelques mois, nous apprenions que les New Orleans Pelicans ne disposaient pas d’un staff médical à la hauteur, une des explications aux problèmes de santé de Zion Williamson notamment. Aujourd’hui, nous nous rendons compte que les Detroit Pistons n’avaient pas de président des opérations basket, une des explications au fait que l’équipe ne pratiquait pas ce sport cette saison. Parce que bon, faut dire que le manager général Troy Weaver peine à convaincre. Et ce ne sont pas les fans de Detroit qui diront le contraire.

Troy Weaver got INTO it with a heckling fan at LCA.

Troy: “You’re lucky I don’t beat your ass.”

The fan was kicked out.

Les rumeurs autour du potentiel candidat à ce poste n’ont pas encore fuité, mais une chose est sûre, il aura bien du travail. L’équipe du Michigan est la pire de NBA cette saison et est globalement dans un énorme creux depuis bientôt quinze ans. Une des franchises légendaires de la Grande Ligue mérite mieux sportivement, ce qui passe inévitablement par un front office compétent. Vivement l’année prochaine.

