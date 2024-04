Play-in tournament : les Kings recevront les Warriors mardi !

Un duel à distance de dernière minute à eu lieu au buzzer de la saison régulière NBA ce soir entre Lakers, Warriors et Kings. Objectif ? Récupérer la 8e place de l’Ouest. Hélas, tout le monde a gagné, ce qui signifie que Golden State – en qualité de 10e – ira se déplacer à Sacramento dans le cadre du Play-in tournament, pour le match de la mort. Le gagnant défiera ensuite le perdant de Pelicans – Lakers.

Le perdant est éliminé. Un match Warriors – Kings, affiche du premier tour des Playoffs l’an passé. Cette saison, seule une des deux équipes aura peut-être le luxe d’y participer, car il faudra gagner à Sacramento puis battre le perdant de l’affiche Pelicans – Lakers. Un sacré parcours du combattant pour récupérer le droit d’affronter le Thunder à compter du 21 avril. Les deux équipes ont réussi ce soir à s’imposer. Les Warriors contre le Jazz, et les Kings face aux Blazers.

D’un côté, les Warriors d’un Stephen Curry qui sait que le temps presse. Des Warriors qui ont souvent alterné le moyen et le nul à chier cette saison, avec néanmoins une fin de régulière plutôt solide qu’il faut souligner. C’est souvent le Chef qui a tenu la baraque individuellement, une manière de cacher des avaries collectives sérieuses en termes d’attaque mais aussi de défense. Depuis quelques rencontres, le groupe joue un bon basket et aborde donc le Play-in dans un mood qu’on imagine plutôt bon.

L’année dernière, les Kings ont réalisé une superbe saison. Peut-être un poil de surpression en régulière pour marquer les esprits et un renouveau de la franchise. Cette saison, ils ont affiché un niveau de jeu correct et plutôt constant, bien qu’il aient lâché quelques matchs qui coûtent bien cher à l’heure de faire les comptes. Le match à Sacramento sera l’un des plus intéressants du Play-in, sans doute le plus compliqué et alléchant sur le papier. Cela se passera mardi à 3h30, et c’est évidemment immanquable !