Dernier rush pour les Playoffs NBA : à l’Ouest, ambiance battle royale

La fin de saison régulière, c’est dans trois jours ! D’ici là, nombreuses sont les équipes qui vont tenter un ultime push pour améliorer leur place au classement, qui aura une incidence certaine sur la suite de leur aventure au-delà de dimanche. À l’Ouest, les équipes entre la 6e et la 10e place sont lancés dans un battle royale presque épique. Et ça vaut bien le coup d’analyser un peu tout ça.

Bon, par où qu’on commence. Peut-être par le haut ? Si les Clippers et les Mavericks peuvent souffler et surtout penser aux hostilités qui les attendent le 20 avril, ce n’est pas du tout le cas des équipes qui les suivent au classement. Vous allez comprendre via ces quelques lignes que tout le monde doit gagner. Dommage, tout le monde ne gagnera pas. Et c’est bien là toute la beauté de cette fin de saison endiablée.

En Louisiane, les Pelicans sont les mieux placés pour s’offrir une semaine de repos avant les Playoffs. Ça, c’est point de vue classement. Car point de vue calendrier, ça ferait flipper même les scénaristes d’Arthur, Malédiction, mais pas parce que leur film est une bouse sidérale hein. Dans l’ordre ? Kings, Warriors, Lakers. À l’extérieur pour les deux premiers, en bonus. Un très gros morceau pour terminer un repas très copieux, et il faudra faire de la place dans l’estomac car mal digérer un match pourrait coûter la place dans le top 6. Tous les adversaires jouent aussi le classement à fond, faudra se sortir les doigts.

Les Suns ont eux pris une méga-correction contre les Clippers avant de finalement remporter le match suivant face à la même équipe. Ils accusent une demi-victoire de retard sur les Pelicans (qui ont un match de plus à jouer), et doivent en plus se coltiner les Kings puis les Wolves en déplacement. Un agenda chargé tant dans l’aspect compétitif que physique, car le voyage entre Sacramento et Minneapolis ne risque d’épargner personne point de vue fatigue. Le trio Devin Booker – Kevin Durant – Bradley Beal n’aura pas le droit au faux pas, double victoire obligatoire pour espérer rallier le top 6.

Justement, causons un poil des Kings. Trois matchs restants, et si vous êtes branché analyse, vous aurez saisi qu’on parle de Pelicans et Suns. L’autre adversaire ? Les Blazers, on ronfle mais sait-on jamais. Deux matchs couperets face aux équipes juste devant au classement, le top 6 est possible en cas de défaites de Phoenix et de la Nouvelle Orléans, qui doivent perdre TOUS leurs matchs. Un scénario hautement improbable mais pas impossible, alors on le mentionne. Bien sûr, il faudra tout gagner pour espérer assurer au moins la réception lors du match entre 7 et 8.

Du côté de Los Angeles, la meilleure place à viser mathématiquement parlant est la 7e place, bien que les Lakers n’aient pas entre leur mains quelconque pouvoir de décision concernant cela. Leur calendrier : Grizzlies puis Pelicans, toute défaite sera un cadeau fait à Golden State qui possède le tie-breaker sur les Angelinos. Pour recevoir dans le match de la muerte entre 9 et 10, il faudra impérativement tout gagner. Loin d’être impossible, mais attention au match de dimanche en Louisiane, qui sera juste capital.

Enfin, chez les Warriors, l’objectif est permettre au Chase Center de vociférer pendant un éventuel match 9-10, et le calendrier composé du trio Jazz-Pelicans-Blazers est un plus. Un seul match à grand enjeu, et deux matchs plutôt abordables qui vont mettre une pression monstre sur les Lakers. En cas de victoire ce soir face à Portland, les Dubs passeront 9e. Si jamais ça se vautre devant, la 7e et la 8e place seront encore prenables, mais avec des taux de probabilités complètement dérisoires. Pas le choix, il faut gagner !

Source : ESPN, playoffstatus.com