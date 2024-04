Programme de la nuit en NBA : vous le sentez venir, ce Kings – Pelicans capital pour les Playoffs ?

Plus que trois nuits avant la fin de saison régulière ! Ce jeudi, cinq matchs sont au programme avant le double feu d’artifice de demain et dimanche avec 15 matchs par nuit. Celtics – Knicks, mais surtout Kings – Pelicans au programme, une affiche explosive qui pourrait déjà sceller des destins à l’approche des Playoffs.

Le programme de la nuit :

1h : Pistons – Bulls

1h30 : Celtics – Knicks

3h : Jazz – Rockets

4h : Blazers – Warriors

4h : Kings – Pelicans

Le match à ne pas rater : Kings – Pelicans à 4h

Deux équipes qui DOIVENT gagner, ça donne un match ultra intense sur le papier. Brandon Ingram est toujours out côté Pels, Malik Monk ne joue pas côté Kings. Deux absents de poids pour chacune des équipes, et la nécessité d’une victoire qui presse les deux formations à s’imposer sans faire de bavure. En cas de défaite ? Les Kings disent adieu au potentiel top 6, les Pelicans laissent les Suns leur griller la priorité dans le même top 6. Voilà pour le pitch, c’est à 4h, et ça risque de jouer sévère !

Mais aussi…

Formalité pour les Bulls en déplacement à Detroit.

Les Knicks feraient bien de s’imposer à Boston pour ne pas donner une balle d’égalisation aux Cavaliers niveau classement.

Jazz – Rockets, les fans de Jalen Green vont se régaler. Ceux de basket, sans doute moins.

Golden State DOIT s’imposer à Portland pour dépasser les Lakers.

Les Français de la nuit