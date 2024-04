Ça n’aura pas duré des plombes, comme dirait l’autre. La déception (mdr) de n’avoir fini “que” deuxième à l’Ouest du fait d’une défaite un peu honteuse face aux Spurs est oubliée, les Nuggets ont passé l’obstacle Lakers sans (trop) trembler et les voilà en demi-finale de conférence après ce qu’on appelle communément un gentleman sweep. Petite promenade de santé, on enchaine face aux Wolves !

En détente les types.

Jamais ô grand jamais les Nuggets n’auront été en danger dans cette série. Cette victoire lors du Game 5 est la treizième sur les quatorze dernières confrontations avec la Team LeBron face à cet adversaire, ce qui dénote tout de même du nombre d’immeubles installés depuis un an et demi dans les têtes angelinos par Nikola Jokic et les siens.

Il n’y aura pourtant pas eu tant d’écarts très significatifs dans les cinq matchs de cette série mais, toujours, Denver aura appuyé sur l’accélérateur au bon moment, sans stress, avec maitrise. Nikola Jokic est beaucoup trop fort, même pour Anthony Davis, les Nuggets sont beaucoup trop forts, et encore plus pour les Lakers. Suite du parcours pour le champion ? A partir du milieu semaine contre les Wolves, eux aussi très, très, très à leur aise sur ce premier tour (4-0 face aux Suns), une autre pelle à tarte comme dirait l’autre.

Denver Nuggets 2023-24 “ça suit son cours”, et on jugera véritablement du niveau de cette équipe à partir du début de la série face aux Wolves. Si la vie est parfois un long fleuve tranquille, rencontrer les Lakers reste pour Denver une tâche paisible comme un lac suisse un jour sans vent. Fact.