Ce Game 3 avait tout du match piège pour Zaccharie Risacher et la JL Bourg, mais au final la logique est respectée et la JL ira défier Monaco en demi-finales du championnat, comme l’an passé. Avec l’ambition de titiller l’ogre monégasque ?

C’est devant un public nanterrien venu nombreux à Bourg que la rencontre commence, non sans avoir vu en préambule la légende Pascal Donnadieu et son assistant réaliser le pire check de l’histoire, vous vouliez de l’inside vous allez être servi.

En direct de Bourg ce soir pour le Match 3 entre la @JLBourgBasket et @Nanterre92

– Si ça gagne ? Direction les demi-finales pour @Zacch_10 et la JL.

– Si ça perd ? Ça veut dire que j’ai intérêt à profiter de son dernier match en France…@TrashTalk_fr pic.twitter.com/FOqsNVRmFK

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) May 20, 2024



Zaccharie Risacher ? Un premier tir à 3-points raté, une tentative de claquette ratée également, l’envie est là mais pas la finition, tout ce qu’on n’a pas envie de dire aux ouvriers qui posent une véranda chez nous. Pas de véranda pour Zacch mais de la bonne défense sur Joël Ayayi, et quelques scènes cocasses plus tard (un 3+1 d’Axel Julien qui a failli faire coup double, un drop qui envoie le ballon au dernier rang d’Ekinox), Risacher colle son highlight de la soirée avec un dunk ligne de fond au dessus du massif Ibou Fall Faye, qui a l’air bien sympa mais qui ne se sera pas fait que des amis dans le 01.

🌟🇫🇷 Zaccharie Risacher.

C’est le tweet.#PlayoffsBetclicELITE @JLBourgBasket pic.twitter.com/1ASedzNvGc

— LNB (@LNBofficiel) May 20, 2024



Après un panini avec Baptiste et une bière avec Benoît “à la buvette à Débo”, la deuxième mi-temps reprend, Zaccharie Risacher est en quarts donc il redémarre au… quart de tour avec deux paniers de suite. Super défense, ça commence à collectionner les rebonds, ça pousse en attaque, ça provoque des fautes et après le down du deuxième quart le momentum est clairement bressan. Sur une steal de JeQuan Lewis, Zaccharie montre enfin un peu d’émotion et exhorte ses potos à tout donner.

Après une hésitation quant à la manière avec laquelle ce match allait bien pouvoir se terminer, Maksim Salash confirme sa belle forme et plante les derniers tirs importants du match alors qu’un enchaînement contre de Mike / 3-points de Lewis terminera pour de bon la série. Le Z prend quelques derniers rebonds pour terminer son match à 6 points, 11 prises et 1 contre, pour ma part j’ai vécu en direct le dernier match en carrière de l’immense Pascal Donnadieu et j’ai également raté de peu le père de mon stagiaire, parce que ça faisait beaucoup trop de pression d’un coup, en plus de celle de la mi-temps.

Zaccharie Risacher et la @JLBourgBasket passent l’obstacle Nanterre !

Un match plus discret pour Zacch, mais l’essentiel est ailleurs : ça va pouvoir se montrer FORT en demi-finale face à l’ogre monégasque 👀@TrashTalk_fr

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) May 20, 2024



On peut souffler, ce match n’aura donc pas été le dernier de Zaccharie Risacher en France. Il en reste au moins trois, tous face à Monaco, une autre paire de manches comme dirait l’autre. Mais ne dit-on pas impossible n’est pas Risacher ? Bien sûr que si, la preuve, je viens de le dire.