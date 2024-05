Il est grand temps de récompenser les monstres défensifs de notre chère NBA. Les deux équipes de l’année, de ce côté du parquet, seront annoncées à 20h heure française. Ce ne sera pas au JT de TF1 ou de France 2, mais bien traité sur le média préféré de votre média préféré. Heureusement que des gens sont là pour parler des infos qui comptent vraiment …

Enfilez vos menottes et vos chaînes, l’hommage aux meilleurs défenseurs du monde va bientôt commencer. 20h, entre la douche et la soupe, on saura si la NBA All-Defensive First Team sera complètement bleu-blanc-rouge ou non. Probablement pas, certes, mais sauf immense surprise, la raquette devrait être un teaser d’une association plus qu’attendue pour les Jeux olympiques de Paris 2024 : Rudy Gobert – Victor Wembanyama.

Le détail des votes pour le Défenseur de l’année : pic.twitter.com/tACUDldQjm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2024

Les deux français ont mis des camisoles de force à leurs adversaires directes pendant toute la saison et ont rendu fou bon nombre de coaching-staffs. La question est désormais de savoir par qui ils seront accompagnés. Dans le détail des votes du Défenseur de l’année, leurs poursuivants sont également des intérieurs et bien que les votants puissent voter pour cinq grands s’ils le souhaitent, beaucoup sont attachés à récompenser également les défenseurs extérieurs. Des Jrue Holiday, Shai Gilgeous-Alexander ou encore Alex Caruso pourraient bien en profiter.

Alors quels joueurs vont voir, ce soir, une nouvelle ligne être ajoutée à leurs C.V ? Tant qu’il n’y a pas de mauvaise surprise pour Wemby et Gobzilla tout nous va ! Ça devrait aller, mais attention à ne jamais être trop sûr de soi, Marc Gasol a bien été oublié de la First Defensive-Team en 2013 alors qu’il venait de remporter le titre de Défenseur de l’année …