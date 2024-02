La NBA sans highlights, c’est comme une raclette avec uniquement du fromage classique. C’est sympa, mais ça manque quand même un peu de saveurs. Oui, on est tôt le matin et on pense déjà à ça mais que voulez-vous, on aime beaucoup… les highlights.

Damian Lillard a salement crossé Cody Martin, qui pourra toujours dire à ses gosses que c’était son frère.

Une deuxième paire de chevilles cassées en la personne de Landry Shamet, cette fois à cause de Moses Moody… Vous l’aviez pas vu venir celui-là.

Jayson Tatum n’est pas fâché avec les barbers, mais l’est bel et bien avec les cercles NBA.

Une magnifique passe par dessus la tête de Caruso pour Drummond qui doit bien résumer l’état d’esprit d’Alex à Chicago : il en a par-dessus la tête.

Le dragster de la nuit vous est présenté par Jalen Suggs qui en a profité pour mettre Nic Claxton sur la photo.

Giannis Antetokounmpo a toujours des bras de 8 mètres de long pour envoyer des reverse-dunks improbables.

La place de meilleur pivot Français de NBA se dispute de plus en plus mais Rudy Gobert ne veut, apparemment, pas en entendre parler.

Jalen Williams a envoyé Chet Holmgren sur orbite face aux Rockets : Jet Holmgren !

La meilleure façon de rendre nostalgique les fans des Bulls ? Un magnifique move aérien rappelant un certain numéro 23 et DeMar DeRozan l’a bien compris avec ce très beau 360 lay-up en mode vintage.

Max Strus a réinventé le concept de clutch… et de parking avec le shoot de l’année pour faire gagner son équipe depuis l’autre bout de Cleveland !