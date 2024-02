Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront pour certain(e)s l’occasion de se montrer au grand jour, de devenir de vraies superstars. Pour d’autres ? On parlera plutôt de dernière danse internationale. Parmi eux Nicolas Batum ou Nando de Colo chez les mecs, entre autres, et donc Sarah Michel Boury chez les filles, laquelle a annoncé récemment que Paris 2024 serait sa dernière tournée avec les Bleues.

Elle fait partie des meubles depuis dix ans en Équipe de France, mais chez Sarah Michel Boury pas de poussière à l’horizon. Poumon des Bleues depuis 2015, la capitaine de l’EDF lors de la Coupe du Monde 2022 a connu un paquet de montagnes russes au plus haut niveau international mais au final les médailles restent et SMB en possède l’une des plus belles collections possibles. Trois médailles d’argent lors des Euros 2015, 2017 et 2021, une médaille de bronze à l’Euro 2023, et aux JO une quatrième place en 2016 et, surtout, une superbe médaille d’argent lors des Jeux de Tokyo en 2021. A 35 ans Sarah a fait le tour de la question et partira bientôt sur d’autres projets, sportifs et de vie, et qui n’incluront donc pas l’Équipe de France.

“C’est ma dernière année. Avec l’équipe nationale, ce sera ma dernière campagne parce que j’aurai 35 ans et j’aurai certainement envie d’avoir d’autres projets personnels ou professionnels.”

Cadre de l’Équipe de France depuis de nombreuse années, Sarah Michel Boury s’est rendue indispensable grâce à des qualités diverses. Le shoot, la défense, la polyvalence, le leadership, la combativité. Ça met la tête là où vous ne mettriez pas les mains, ça te sort un troisième poumon quand les deux premiers semblent s’essouffler, ça encourage les copines et ça met des gros trois après avoir arraché un ballon en défense. Bref le genre de profil glue girl qui coche toutes les cases, et qui cochera donc dans quelques mois la case “ancienne internationale”. Pour ce qui est de sa carrière en club on imagine que tout ça se décidera très vite entre Sarah et son club de Bourges, mais en ce qui concerne l’EDF, on se donne rendez-vous pour se dire adieu… le 11 août sur un podium olympique ?

Source texte : bebasket