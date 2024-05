Joel Embiid n’a pas pu empêcher l’élimination des Sixers par les vaillants Knicks cette nuit. C’est la conclusion d’une saison frustrante, encore une fois sabotée par les blessures. Philly a montré des choses encourageantes, mais pour cette saison, c’était trop court.

Après six matchs d’une série magnifique, les Sixers ont déposé les armes devant les Knicks. Jalen Brunson a mis le couvercle sur ce premier tour en mettant 41 points dans la vue de Philly pour finir la série. Une série absolument haletante, qui n’a vu les Knicks n’inscrire qu’un point de plus que les Sixers au TOTAL sur la série.

Qu’elle fut intense cette série. Plongeons, acrobaties, coups bas, coups hauts, écrans retards musclés, beignes, gros tirs, tirs de furieux, fautes de fumier, déclarations, rebonds offensifs, posters, on a eu droit à absolument tout. Une rivalité est probablement née dans ce premier tour entre deux équipes de cols bleus, qui ont tout donné dans cette série. A la fin, pas de mauvais sentiments, les adversaires sont tombés dans les bras des autres, et le respect prévalait sur l’animosité.

Qu’aurait donné ce premier tour avec un De’Anthony Melton et un Joel Embiid à 100% ? Nul ne le sait, mais les Sixers tiennent un élément clé pour augmenter les chances de leur accession au titre l’année prochaine. Ménager ses meilleurs joueurs dans la saison pour pouvoir compter sur tout le monde une fois mi-avril venu.

Car ces Sixers étaient sur les bases d’une saison à plus de 60 wins avec un franchise player aux portes d’un second titre de MVP de rang avant le tournant de leur saison. Le tournant ? Eh bien une fois de plus, Joel Embiid s’est blessé. Sur une période de temps étendue. Les défaites se sont accumulées, une septième place fut acquise, synonymes d’adversaire retors au premier tour, et quand on est pas sur une dynamique super, en général, on perd contre les adversaires retors.

Pendant que les ultras de la Grosse Pomme vont demander à Joel s’il ne don’t regret pas de not coming to the Knicks, le front office des Sixers élabore certainement des plans pour la saison prochaine. Un effectif deep bien comme il faut, des vétérans appliqués, un franchise player toujours calibre MVP mais qui commence à s’éloigner de son prime physique, un jeune lieutenant de seulement 23 ans (presque) parfait dans sa série, une troisième option muette, un coach sérieux. Philly doit plus que jamais s’engager dans le win now, et pour cela il semblerait qu’il y ait un angle à aborder en premier, suivez mon regard, il est braqué sur Tobias Harris et son contrat à 180 millions.

