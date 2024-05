Dernière équipe parmi les sports collectifs français à n’avoir toujours pas validé sa place pour les prochains Jeux Olympiques, l’Équipe de France masculine de 3×3 a une première occasion ce week-end de poinçonner son ticket pour Paris 2024. C’est au Japon, et ça commence ce midi face à l’Égypte !

Les habitués Jules Rambaut et Alex Vialaret (3×3 Paris), puis Hugo Suhard (CEP Lorient) et le “petit nouveau” Lahaou Konaté, que vous connaissez évidemment pour sa carrière en 5h5 et qui a décidé il y a quelques mois de mettre son énergie et son expérience à profit du 3×3. Voilà les quatre hommes qui tenteront à partir d’aujourd’hui de qualifier les Bleus pour “leur” Jeux Olympiques, alors que les deux équipes du 5×5 et les filles du 3×3 sont déjà assurées d’être du voyage.

Ne reste plus que ces messieurs donc, et pour cela il faudra donc gagner… cinq fois en trois jours. Une fois aujourd’hui contre l’Égypte, match à la portée des Tricolores, puis au moins l’un des deux matchs de demain face au Japon et à la Mongolie. Si les Français terminent à l’une des deux premières places de leur groupe ils joueront les demi-finales dimanche, face à l’une des deux meilleures équipes de l’autre groupe (Lituanie, Pays-Bas, Brésil et Porto Rico), puis en cas de nouvelle victoire la finale, finale qui offrira à son vainqueur le seul Golden Ticket pour Paris 2024… avant le dernier TQO de Debrecen deux semaines plus tard, mais ça c’est encore une autre histoire.

Pour l’heure rendez-vous sur le demi-terrain d’Utsunomiya à 12h20 pétantes, sur la chaine l’Equipe pour ne rien gâcher. Allez les gars ! Un gros effort et on se voit en juillet !

GAME 𝙊𝙉 👾🇨🇵

Nos Bleus entrent dans l’arène demain au TQO de Utsunomiya ⚔️@FIBA3x3 | #3x3OQT pic.twitter.com/bwz2BWtBgD

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 2, 2024