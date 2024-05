Encore un match de zinzin pour Jalen Brunson lors du Game 6 face aux Sixers. Pas un zinzin de l’espace, mais le meneur des Knicks est au minimum en apesanteur depuis le début de la série. Rien à voir avec le chanteur Calogero cela dit. On arrête les références vaseuses aux années 2000 et on vous envoie les highlights de BrunsHIM au Game 6.

Le turn-around jumpshot, il l’a. Le mid-range, il a toujours été là. Les finitions près du cercle ? Ouais ! Le footwork, bien sûr qu’il est élite. Le stepback est toujours là. Le playmaking est plus que sérieux (et oui, double-double avec 12 passes). La précision de loin ? Ouais, c’est bon. Le handle ? Check. Les changements de direction à se casser la hanche ? Yessaï. Et il fait un bisou au public du Wells Fargo Center à la fin. Tout est là. Jalen Brunson a répondu à la perf de Joel Embiid par un chantier bien à lui.

Le malicieux lutin de Manhattan fait 185 centimètres et 4 millimètres, mais avec tout le basket qu’il a en lui, il monte pas loin des 2m11. C’est encore en grande partie grâce au podcasteur de l’état de New York, au pote de Josh Hart, bref au merveilleux Jalen Brunson que les Knicks se sont qualifiés en demi-finale de conférence ce soir. C’est une impression particulière que nous propose soir après soir Jalen, déjouant les pronostics pariant sur une limitation de potentiel qui devrait bien arriver un jour ou l’autre, à cause de sa petite taille. Il va peut-être falloir faire des travaux, engager de nouveaux charpentiers, repenser les plans de la baraque, car son plafond, Jalen Brunson ne l’atteint jamais. Il l’explose soir après soir…

Jalen Brunson wouldn’t be denied in the @nyknicks Game 6 win to advance to the Eastern Conference Semifinals!

🗽 41 PTS

🗽 12 AST

🗽 3 3PM

🗽 13-27 FGM

Jalen Brunson is the FIRST KNICK EVER to average 30+ PPG and 8+ APG in a Playoff series 👏#NBAPlayoffs presented by Google… pic.twitter.com/o72091MfRO

— NBA (@NBA) May 3, 2024