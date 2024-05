Il devait gagner pour espérer aller plus loin dans ces Playoffs, Joel Embiid n’a pas réussi à emmener les siens au tour suivant malgré un dernier match à 39 points et 13 rebonds. Usé, diminué, blessé, exténué, paralysé, le Process, une fois de plus, rentre à la maison déçu en Playoffs. Pas sa sortie de postseason la plus honteuse, même pas dans son Top 3, mais on se doute tout de même que le pivot de Philly va garder de grands regrets cet été.

Alors oui on aime on aime pas le style de jeu. Mais Joel Embiid a TOUT donné sur le parquet, en étant très loin d’être à 100%.

Une jambe qui fâche, une paralysie au visage, il a eu des trous dans la série mais s’est défoncé pour tenir tête aux Knicks.

Encore des Playoffs finis…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2024

Au vu de la dynamique et de l’état de forme, Joel Embiid a fait sa série. On l’a vu dans les quatrièmes quart temps, Joel Embiid n’était pas en rythme, pas en condition de finir ces matchs à haute intensité dans de bonnes conditions. Produire plus de 40 minutes de qualité avec si peu de repos et de récupération, c’était trop dur. Joel Embiid s’est sûrement attiré la haine de nombreux amateurs de NBA à travers la planète sur cette série. Cela dit, il aussi gagné le respect sans bornes de nombreux autres. 33 points, presque 11 rebonds et 6 passes de moyenne, un plus/minus global de +46, Joel n’a pas si mal rempli son rôle.

Joel Embiid stats in this series

33.0 PPG

10.8 RPG

5.7 APG

1.5 BPG

59.2% TS

+46

Hell of a series from our guy #TheProcess pic.twitter.com/lPWCWPigA1

— Prez💊 (@PresidentEmbiid) May 3, 2024

Le grand méchant de l’année repart perdant, une fois de plus. Il essaiera de revenir meilleur, une fois de plus. Peut-être arrivera-t-il à être encore plus indéfendable, plus fiable défensivement l’année prochaine, une fois de plus. En revanche, le mieux ça serait de faire en sorte d’aborder la prochaine postseason en pleine santé, Joel. Pour une fois.

Interrogé sur ce dont il aurait besoin autour de lui pour aller plus loin après toutes ces années, Joel Embiid a pu livrer son ressenti sur la question et sur la série qui vient de s’achever :

“It didn’t work out this year, but we also played a great team. The New York Knicks, they did a great job.”

– Joel Embiid pic.twitter.com/PJhov0NeSo

— Knicks Videos (@sny_knicks) May 3, 2024

“Ce n’est pas mon job de définir ce dont on a besoin, on a des gars qui se font payer pour ça. Nos jobs, c’est de devenir meilleurs en tant que joueurs de basket, chaque année. On trouve des moyens, je trouve des moyens de devenir meilleur, des gars dans le vestiaire ont trouvé des moyens de devenir meilleurs. Chaque année je me suis amélioré donc j’ai hâte de continuer à travailler sur mon jeu et sur moi-même. J’aime notre groupe de gars, je pense qu’on a ici un super groupe de gars, mais il faut dire qu’on a joué une grande équipe. Vous savez, les New York Knicks ont fait un super boulot et ils jouaient ensemble depuis longtemps. J’aime nos gars, évidemment il va y avoir beaucoup de décisions à prendre, mais je crois que notre groupe de gars de cette année était incroyable, et je crois encore que si tout était allé bien, on avait une chance. Mais tout n’est pas allé bien.”

Joel reviendra l’année prochaine, chargé de bonnes intentions. On attend encore des caps à passer dans le leadership, dans certains choix, dans la consistance et dans la disponibilité. Si Joel Embiid passe certains de ces caps, on devrait retrouver ses Sixers beaucoup, beaucoup plus loin qu’à l’accoutumée aux prochains Playoffs, c’est certain.