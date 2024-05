On part dans l’Indiana ! Série à 2-0 en faveur des Knicks, mais des Knicks usés et privés de quelques uns de leurs soldats. Les Pacers peuvent-ils faire douter Tom Thibodeau et ses hommes ?

Game 1 : Knicks – Pacers, 121-117

– Pacers, 121-117 Game 2 : Knicks – Pacers, 130-121

Ce soir à 1h, les Pacers auront donc l’occasion de lancer véritablement leur série. Jusque-là les joueurs de Rick Carlisle n’ont pas été cata loin de là, mais ils ont pêché deux fois par manque de dureté, face à une équipe en pleine bourre et poussée par une hype phénoménale dans sa salle. De retour à la campagne pour ce Game 3, la série va donc prendre une direction très claire ce soir. Soit les Knicks frappent un grand coup, soit les Pacers montrent – encore un peu plus – qu’ils n’ont pas volé leur place en demi de conf.

L’info principale pour ce match ? Il se jouera sans OG Anunoby côté NYC, OG qui a rejoint Mitchell Robinson à l’infirmerie et une absence qui va donc obliger Tom Thibodeau à user encore plus de rotations serrées. Josh Hart va encore jouer entre 46 et 48 minutes, c’est quasiment acté, le trio Jalen Brunson / Donte DiVincenzo / Isaiah Hartenstein pourrait bien avoir droit au même traitement, alors que Precious Achiuwa, Miles McBride voire Alec Burks pourraient voir leur utilisation multipliée par douze. Côté Pacers, Tyrese Haliburton a remis un coup de boost lors du Game 2, le duo Myles Turner / Pascal Siakam devra capitaliser sur l’absence d’OG Anunoby et en sortie de banc les deux cracks Obi Toppin et TJ McConnell tenteront d’être les facteurs X que tout Indianapolis attend.

Après une série maitrisée quoiqu’on en dise face aux Bucks, les Pacers ont l’occasion ce soir de faire douter les Knicks, de profiter de leur fatigue pour les mettre au pied du mur d’escalade, sans baudrier. Alors, au petit-déjeuner demain… 3-0, ou 2-1 ?