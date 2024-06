Considéré au lycée comme l’un des tout meilleurs prospects de sa classe d’âge, Ron Holland a vu sa cote chuter après une saison assez compliquée en G League. Il reste néanmoins un gamin au talent certain et aux qualités athlétiques très sérieuses. Allez, c’est l’heure de se pencher plus précisément sur son dossier.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 18 ans

18 ans Poste : ailier

ailier Équipe : G League Ignite

G League Ignite Taille : 2,03

2,03 Poids : 93 kilos

93 kilos Envergure : 2m10

2m10 Statistiques 2022-23 : 20,2 points à 46,3% au tir, 6,6 rebonds, 2,7 passes et 2,4 interceptions (32 minutes de moyenne en 27 matchs)

20,2 points à 46,3% au tir, 6,6 rebonds, 2,7 passes et 2,4 interceptions (32 minutes de moyenne en 27 matchs) Comparaison NBA : R.J. Barrett, Tari Eason

R.J. Barrett, Tari Eason Prévision TrashTalk : pick 7 à 10 à la Draft NBA 2024

Son parcours

Il fut un temps où Ron Holland était considéré comme l’un des grands favoris pour être le premier choix de la Draft NBA 2024.

À sa sortie du lycée de Duncanville dans le Texas (ça ne s’invente pas), Holland était un prospect cinq étoiles possédant le potentiel pour devenir un two-way player performant dans la Grande Ligue. Ses qualités athlétiques, ses capacités défensives à l’aile associées à son impact au scoring faisaient de lui un joueur à suivre de très près. De plus, ses bonnes performances avec les équipes jeunes de Team USA (champion du Monde U17 en 2022) ainsi qu’au McDonald’s All-American Game et au Nike Hoop Summit (qui rassemblent les meilleurs lycéens) ont permis à sa cote de grimper en flèche.

Néanmoins, cette cote est redescendue sensiblement en l’espace d’une petite année en G League.

Rejoignant en 2023 la Team Ignite (où ont également évolué Jalen Green et Jonathan Kuminga avant lui), Ron Holland a connu une année mitigée, marquée notamment par une grosse faiblesse au tir extérieur et pas mal de déchets dans son jeu offensif. Il a également vu sa saison se terminer dès le mois de février à cause d’une blessure au pouce. Vous ajoutez à ça les résultats collectifs catastrophiques de la Team Ignite, et ça donne une saison globalement en deçà des attentes.

Le talent et le potentiel de Ron Holland n’ont cependant pas disparu. La preuve juste en dessous avec l’analyse de ses points forts.

Ron Holland High School Record 123-8 pic.twitter.com/0JP37seUJQ

— Ballislife.com (@Ballislife) February 23, 2023

Ses points forts

Qualités athlétiques

Présence défensive

Énergie (rebonds)

Transition et pénétration

Avec ses 2m03, ses belles qualités athlétiques et une envergure plutôt imposante, Ron Holland possède un profil hyper intéressant pour évoluer sur les ailes en NBA.

Ce profil lui permet d’abord de s’illustrer en défense. Solide en un-contre-un (face aux ailiers mais aussi contre des arrières plus petits), possédant une belle capacité à fermer l’accès au cercle quand son adversaire direct parvient à pénétrer, et doté de vraies qualités d’anticipation, Holland brille dans sa moitié de terrain. Et si ses blocks en mode chasedown ou ses interceptions ponctuées d’un gros dunk donnent du contenu pour ses vidéos highlights, c’est surtout son activité globale qui séduit.

Grâce à ses qualités athlétiques et plus précisément son explosivité, Ron Holland est également un joueur qui peut scorer en transition, et finir de façon autoritaire au cercle quand il se fraye un chemin dans la raquette. Son énergie lui permet aussi de choper pas mal de rebonds qui lui offrent des opportunités supplémentaires en attaque.

Ses points faibles

Shoot extérieur

Limites au playmaking/création

Les points faibles de Ron Holland sont assez facilement identifiables car ils se traduisent en chiffres.

Limité à 25% de réussite à 3-points en G League, l’ailier n’est clairement pas un sniper, ce qui pose forcément problème à l’échelon supérieur quand on est un joueur extérieur. Ses 72% aux lancers-francs laissent néanmoins espérer une amélioration dans ce secteur crucial, mais il y a du boulot.

Autre stat qui fait mal : Ron Holland a perdu plus de ballons (3,2 par match) qu’il n’a fait de passes décisives (2,7) cette saison. Difficile donc de lui donner de vraies responsabilités offensives à l’échelon NBA, lui qui a montré ses limites au playmaking et plus globalement à la création (pour lui-même comme pour les autres) en tant qu’option numéro 1 en G League. Il devra donc se contenter d’un rôle off the ball (qu’il peut assumer car il bouge plutôt bien sans ballon) dans un premier temps.

Scorant tout de même autour des 20 points par match dans la ligue réserve de la NBA, Ron Holland n’est pas non plus maladroit avec le ballon, mais le challenge pour lui sera de progresser sur demi-terrain afin d’être moins dépendants de ses qualités athlétiques.

Ron Holland was shooting 6-26 on 3s for the season when he decided to take this.

One of the worst decisions I’ve seen from a draft prospect this cycle, low BBIQ. It’s not 2 for 1, it’s not late clock, no excuse. pic.twitter.com/9A8QXeLnwC

— James Plowright (@British_Buzz) May 17, 2024

Ce qui va faire la différence

La progression dans son shoot extérieur et ses prises de décision

Ron Holland devrait arriver en NBA dans un rôle d’energizer qui apporte sa contribution avant tout en défense. C’est un rôle qu’il peut garder toute sa carrière… à moins qu’il s’améliore au niveau de son shoot extérieur et de ses prises de décision. Le talent est là, les qualités athlétiques sont indéniables, mais il a vraiment besoin de progresser dans ces deux aspects du jeu s’il veut se transformer en véritable two-way player. Un shoot respectable peut lui rendre la vie beaucoup plus facile en attaque (notamment pour lui ouvrir l’accès au cercle). Une meilleure compréhension et lecture du jeu le rendront aussi moins prévisible.

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que Ron Holland n’a que 18 ans (l’un des plus jeunes joueurs de la Draft NBA 2024) et qu’il a donc tout le temps pour franchir un ou plusieurs paliers à ce niveau-là.

Projection NBA

Attendu autour du Top 10 de la Draft NBA 2024, Ron Holland n’est plus le prospect numéro #1 qu’il était il y a tout juste un an. Néanmoins, il pourrait être sélectionné plus tôt que prévu si une franchise croit vraiment en lui pour devenir un joueur impactant des deux côtés du parquet. Il existe un scénario dans lequel Holland devient un scoreur respectable en NBA, en plus de ce qu’il peut déjà apporter en défense et en transition. De quoi faire de lui l’un des jeunots les plus intrigants de sa classe de Draft.