Ron Holland, ailier de la G League Ignite Team et dixième dans la dernière Mock Draft d’ESPN a annoncé qu’il mettait fin à sa saison suite à une blessure au pouce. De quoi faire baisser sa cote à quelques mois de l’événement ?

Ron Holland fait partie de cette nouvelle vague de jeunes talents américains qui décide de sauter la case NCAA pour se frotter à des joueurs professionnels avant leur arrivée dans la Grande Ligue.

Originaire de Duncanville dans le Texas, Ron Holland est devenu un phénomène dans le lycée de sa ville. Sélectionné pour le McDonald’s All-American, le Jordan Brand Classic ou encore le Nike Hoop Summit, l’ailier a rempli toutes les cases qui mènent un joueur pétri de talent vers la NBA.

En G League cette saison, le joueur de 18 ans n’a pas démérité loin de là. En 14 matchs sous le maillot de la Ignite Team, il a tourné à 20,6 points, 6,6 rebonds et 3,2 passes décisives de moyenne.

Malheureusement, blessé au pouce, Ron Holland a été contraint d’annoncer la fin de sa saison à Marc J Spears d’ ESPN . Il espère toutefois un rétablissement rapide pour se préparer du mieux possible pour la Draft.

G League Ignite star Ron Holland tells @andscape miss rest of season with thumb injury. More here: https://t.co/qheIXVn6Ut

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) February 17, 2024

Ses stats brutes sont bonnes pour un joueur commençant chez les professionnels. Il reste désormais à voir si son peu de matchs joués cette saison ainsi que ses pourcentages douteux (44% et 24% de loin) lui joueront un tour lors de la prochaine Draft.

La cérémonie aura lieu sur deux jours, les 26 et 27 juin prochain. Ainsi, Ron Holland a largement le temps de se remettre en forme et de prouver aux franchises lors de workouts et autres Draft Combines qu’il mérite une sélection dans le Top 10.