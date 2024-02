Stars du sport : modèles malgré elles ? || #LaGrosseQuestion

Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On se demande si les stars du sport ne sont pas des modèles… malgré elles.

Vaste sujet mais sujet intéressant, et très dans l’ère du temps. L’ère des réseaux sociaux et du tout digital, une époque à laquelle chaque superstar ne peut que rarement poser un pied quelque part sans que tout le monde ne soit au courant. Un mot, un geste, et des millions de personnes qui suivront. Faire attention à ce qu’on fait, à ce qu’on dit ? Une obligation lorsque l’on est suivi et aimé – voire adoré – par des millions de fans. Et cela… même si les mecs n’ont rien demandé à personne, car ces mecs-là existent, dans n’importe quel sport ou n’importe quel art d’ailleurs.

Sortez le déjeuner, le goûter, le dîner et tout ce qui se mange, c’est l’heure de vous poser devant votre programme hebdomadaire !