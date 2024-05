Dans quelques heures, on connaîtra le nom de l’équipe qui obtiendra le premier choix de la Draft 2024. Si pour beaucoup de franchises, il y aura comme un air de déjà vu en cas de victoire, pour d’autres ça serait.. une grande première.

En NBA, il est impossible de gagner tout le temps. Peu importe l’époque, les franchises arrivent inévitablement en bout de cycle et cela signifie souvent reconstruire avec des hauts choix de Draft, potentiellement un first pick qui devient un joueur générationnel ou une légende pour son équipe. Malgré 34 titres à eux deux, Lakers et Celtics ont eux aussi obtenu plusieurs premiers choix de Draft au fil des années. L.A en a eu trois, Boston deux (le second a été échangé immédiatement).

Si même des cadors obtiennent le first pick, on pourrait imaginer que c’est le cas de toutes les franchises NBA. Ce n’est pourtant pas vrai. Il y a en effet six franchises qui n’ont jamais pioché en premier parmi les meilleurs prospects. Six franchises qui n’ont jamais été les premières à envoyer un texto à David Stern ou Adam Silver pour communiquer leur choix avant tout le monde. Qui sont ces grandes malchanceuses de l’histoire de la NBA Draft Lottery ?

Miami Heat

La franchise de Miami n’est pas en NBA depuis des lustres (1988) mais en quasiment 40 ans, elle n’a pas réussi à décrocher une seule fois le premier choix de Draft. Il faut dire que le Heat a souvent eu des équipes compétitives et les périodes de crises de résultat ne sont pas légion dans l’histoire de Miami. Hormis les premières saisons, il y a le début des années 2000 qui offrira le pick 5 à la Draft 2003 (hello Dwyane Wade). En 2008, la franchise avait le pire bilan de la Ligue, à cause notamment des blessures de Flash, mais Chicago avait récupéré le first pick et choisi Derrick Rose alors que le Heat devait se contenter du second choix avec Michael Beasley. Quand ça veut pas..

Choix les plus élevés obtenus à la Draft NBA : 4ème choix en 1989, 5ème choix en 1991, 5ème choix en 2003, 2ème choix en 2008

Utah Jazz

Si le Heat fait office de jeunette en tant que franchise, le Jazz a davantage d’ancienneté avec une arrivée en NBA en 1974. 50 ans plus tard, les Mormons attendent toujours un premier choix de Draft. Il faut dire aussi que l’équipe ne jouait pas vraiment la défaite entre la moitié des années 80 et le début des années 2000, merci John Stockton et Karl Malone. Pour le reste, Utah a plusieurs fois tourné autour du first pick mais sans succès. Le Jazz s’est même fait jeter par son troisième pick en 1982, Dominique Wilkins refusant de signer avec l’équipe. À quand un first pick à Salt Lake City ?

Choix les plus élevés obtenus à la Draft NBA : 2ème choix en 1980, 3ème choix en 1982, 3ème choix en 2005, 3ème choix en 2011, 5ème choix en 2014

Denver Nuggets

Les Nuggets ont décidément du mal dès qu’il s’agit de passer la première. Il leur avait fallu attendre 56 ans pour gagner un titre NBA. Pour ce qui est du first pick, les chercheurs d’or attendent toujours. Nikola Jokic ? Non, on rappelle qu’il a été choisi au second tour, en même temps qu’une pub pour de la bouffe. Cela ne s’invente pas. Pour le reste, l’équipe du Colorado a souvent eu du nez au moment de choisir à la Draft mais elle a aussi eu quelques picks très hauts, mais jamais le premier. Avec le Joker qui débute à peine son prime, c’est sans doute pas demain la veille.

Choix les plus élevés obtenus à la Draft NBA : 3ème choix en 1990, 4ème choix en 1991, 3ème choix en 1998, 3ème choix en 2003.

Oklahoma City Thunder

On a parfois du mal à le croire en voyant les talents sélectionnés par le Thunder (et les Sonics avant) à la Draft mais la franchise n’a jamais eu le premier choix. Pas même Kevin Durant en 2007 ? Et non car ce bon Greg Oden était là pour faire pleurer un peu plus les fans des Blazers. Russell Westbrook et James Harden, futurs MVP, sont des Top 5 mais pas un first pick non plus. Chet Holmgren a lui été appelé en second en 2022 par Adam Silver.

Choix les plus élevés obtenus à la Draft NBA : 3ème choix en 1968, 3ème choix en 1974, 2ème choix en 1990, 2ème choix en 2007, 4ème choix en 2008, 3ème choix en 2009, 2ème choix en 2022

Indiana Pacers

On file désormais chez les fermiers et les récoltes n’ont là aussi jamais offert de premier choix à la franchise tant appréciée par Larry Bird. On peut presque parler d’une malédiction car la franchise a quand même obtenu 5 fois un pick dans le Top 4 entre 1978 et 1988, mais sans jamais obtenir le Graal du numéro un. On rappelle que Reggie Miller, considéré comme le GOAT d’Indiana n’a été choisi qu’avec un pick 11…

Choix les plus élevés obtenus à la Draft NBA : 3ème choix en 1978, 2ème choix en 1983, 2ème choix en 1985, 4ème choix en 1986, 2ème choix en 1988

Memphis Grizzlies

Du côté des Oursons, on a toujours bien aimé la place de dauphin mais sans jamais faire mieux. De toutes les équipes mentionnées ici, Memphis est celle qui a été la plus proche de réussir à avoir un first pick malgré leur jeunesse, car les Grizzlies ne sont en NBA que depuis 1995, mais il aura toujours manqué une petite marche. Le dernier exemple en date ? La Draft 2019 avec Ja Morant derrière Zion Williamson.

Choix les plus élevés obtenus à la Draft NBA : 3ème choix en 1996, 2ème choix en 1998, 2ème choix en 1999, 2ème choix en 2000, 2ème choix en 2009, 2ème choix en 2019