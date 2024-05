Flashback : le buzzer-beater de Kawhi Leonard face aux Sixers en 2019

C’est l’une des actions qui a véritablement marqué les Playoffs NBA de ces dernières années. C’est même l’une des plus grandes actions de l’histoire de la postseason. Le 12 mai 2019, lors du Game 7 entre Toronto et Philadelphie, Kawhi Leonard crucifiait les Sixers à travers un incroyable buzzer-beater.

C’est le genre de scénario qu’on voit uniquement dans les films. Ou qu’on ose à peine imaginer quand on joue sur un playground avec des potes.

Game 7 d’une série de Playoffs. Le dernier shoot pour la victoire. La balle qui rebondit sur l’arceau à plusieurs reprises. Puis qui rentre avec l’explosion du public juste derrière.

C’est ce qu’il s’est passé le 12 mai 2019 à Toronto, avec Kawhi Leonard dans le rôle de héros.

OTD: In 2019, Kawhi Leonard sent the Sixers home after hitting an ICONIC game-winner in Game 7. 😤 pic.twitter.com/fu9gP3uTif

— theScore (@theScore) May 12, 2022

Nous sommes en demi-finales de Conférence Est. Les Raptors et les Sixers sont à égalité 3-3, avec un Game 7 à la Scotiabank Arena de Toronto. D’un côté, on a les Dinos, guidés par Kawhi, Kyle Lowry, Pascal Siakam et Cie. De l’autre, on a Philly, avec Joel Embiid, Jimmy Butler et Ben Simmons. Bref, il y a du très beau monde sur le parquet de la salle canadienne.

Pendant 47 minutes et 59 secondes, les Raptors et les Sixers sont au coude-à-coude. Toronto est mieux rentré dans le match mais Philadelphie s’accroche. L’écart ne dépasse jamais les neuf points, les deux équipes se rendent coup pour coup, et c’est ainsi qu’on se retrouve dans le quatrième quart-temps avec un suspense insoutenable. Dans la dernière minute, Toronto prend trois points d’avance mais deux lancers-francs d’Embiid réduisent le score à 89-88 pour les Raptors. Derrière, Kawhi Leonard ne met qu’un lancer sur deux, ce qui ouvre la porte à une égalisation de Jimmy Butler à quatre secondes de la fin.

90-90. Ballon Raptors. Marc Gasol à la remise en jeu. La suite ? C’est l’une des séquences les plus incroyables de l’histoire de la NBA.

5 years ago, Kawhi Leonard hit the greatest shot in Raptors history. pic.twitter.com/nzPKNDYE5F

— MVP4​​​​ (@UTD_m4) May 12, 2024

Kawhi Leonard reçoit la gonfle à hauteur du logo. Il se retrouve en un-contre-un face à Ben Simmons, l’un des meilleurs défenseurs NBA. Le géant Joel Embiid vient immédiatement en aide, forçant Kawhi à se diriger vers le corner droit, juste devant le banc des Raptors. Alors que le chronomètre s’écoule, Leonard lâche un fadeaway tellement haut que la balle tutoie le plafond de la Scotiabank Arena. Les 19 800 fans présents retiennent leur souffle. Dans sa trajectoire descendante, pendant que le buzzer résonne, le ballon rencontre l’arceau.

Il rebondit.

Rebondit.

Rebondit.

Puis rentre.

“OHHHHHHHHHHHHHH. GAME, SERIES, TORONTO HAS WON !”

Incroyable, irréelle, monumentale.

Cette dernière action signée Kawhi Leonard rentre immédiatement dans la légende NBA. Pendant que toute la Raptors Nation explose de bonheur, que tous les joueurs de Toronto se ruent sur Kawhi (41 points) et que Marc Gasol remercie le ciel, les Sixers sont au fond du trou. Joel Embiid rejoint les vestiaires en larmes, Jimmy Butler n’arrive pas y croire.

C’est tout simplement le premier buzzer-beater (pour la gagne) de l’histoire de la NBA dans un Game 7 de Playoffs.

Ce shoot légendaire va ensuite devenir iconique car il permettra aux Raptors d’aller jusqu’au titre NBA (remporté face aux Warriors lors des Finales NBA 2019), le tout premier de l’histoire de la franchise canadienne. Kawhi Leonard – en plein prime – remporte lui sa deuxième bague de champion et son deuxième titre de MVP des Finales. Mais surtout, en l’espace de seulement une saison, il devient une véritable légende à Toronto.

Inoubliable.