Interrogé à l’avant-veille de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, Vincent Collet a eu l’occasion de s’exprimer sur le bilan qu’il faisait de la prépa, du niveau d’adversité que la France devra affronter lors de ces Jeux ainsi que du rôle attendu pour Victor Wembanyama.

Alors que la France affrontera demain le Brésil en match d’ouverture, Collet garde du positif de cette préparation mais reste néanmoins conscient que le niveau de jeu va être extrêmement relevé lors de ces JO.

“Bien sûr que sur le plan du jeu, c’est pas encore tout à fait ça mais je pense qu’il faut être indulgent. Ce qui était important c’est surtout la mentalité où là il n’y a pas de temps à perdre. C’est à partir d’elle qu’on peut vraiment construire des choses. Sur le jeu, il faut qu’on se serve de ce premier tour pour se qualifier bien entendu, mais aussi continuer à progresser pour être au meilleur, je l’espère, pour le quart de finale” – Vincent Collet

Il faut le dire, la prépa de l’Équipe de France a déçu beaucoup de monde. Beaucoup de défaites dans le bilan, une défense inconsistante et surtout, une attaque qui a semblé bien décousue. Malgré ça, Collet voit le bon côté des choses et se satisfait de la mentalité qui s’est créée dans le groupe, tout en restant vigilant quant au niveau qu’il s’apprête à rencontrer dès le début de la compétition.

“Ce sont certainement les Jeux les plus relevés de l’histoire en basket. Il n’y a pas de comparaison par exemple avec la dernière olympiade. Il y a des équipes qui ont émergé comme le Canada, qui sont très très très fortes, pas loin de Team USA, qui par la même occasion amène la deuxième Dream Team après 1992. On sait tout ça. Et donc notre poule, franchement n’est pas facile, parce qu’il n’y en a aucune de simple, mais elle n’est pas plus difficile que les deux autres” – Vincent Collet

Le sélectionneur a aussi pu s’exprimer sur le rôle de Victor Wembanyama lors des matchs à venir, et sur ce qu’il attendait de lui : se rapprocher du cercle le plus possible, qu’il joue au poste d’ailier-fort ou de pivot.

“Je partage cet avis, Victor aussi d’ailleurs, ça fait partie de nos préoccupations de lui permettre de se rapprocher du cercle, qu’il joue poste 4 ou poste 5. On va se pencher là-dessus cette semaine mais c’est surtout une question de vouloir le faire. Je suis convaincu qu’il va le faire davantage avec l’entrée dans la compétition, il a aussi mesuré les difficultés qu’il avait pour le faire avec des défenseurs farouches. N’oublions pas que les joueurs auxquels il a été opposé sur les derniers matchs avaient quand même cette caractéristique d’être très agressifs, de lui poser des problèmes justement, l’empêcher d’aller se positionner près du cercle. Ça sera peut-être moins le cas, je l’espère en tout cas, sur les prochains matchs. Et puis lui va être vigilant pour avoir d’avantage d’alternance, c’est ça qui est important, même s’il a une capacité exceptionnelle aussi loin du cercle. Nous, on a absolument besoin, et pour lui aussi, pour se donner des choses plus faciles, qu’il se rapproche de temps à autre” – Vincent Collet

Un plan de jeu à consolider, une mentalité déjà trouvée, un gros niveau d’adversité et un Victor Wembanyama à trouver plus proche du cercle. Voilà les analyses de Vincent Collet avant France – Brésil, match qui lancera l’aventure olympique des Bleus. On se donne rendez-vous ce samedi à 17h15 pour les premiers paniers de notre EDF à ses Jeux de Paris.

Source texte : L’Équipe