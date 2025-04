En NBA, le sportif et l’économie sont intimement liés, et si, aux Dallas Mavericks, l’aspect parquet s’est déjà pris un sacré coup dans la tronche, celui de la banque également. Et ça devrait encore s’empirer dans les prochaines années.

Au moment du transfert de Luka Doncic, Nico Harrison parlait d’une extension du contrat de Luka Doncic comme d’un mauvais investissement. En plus d’avoir pris une décision de General Manager discutable, ses visions financières ne sont visiblement également pas au point.

Des sources dans la franchise ont assuré à Tim MacMahon d’ESPN, que transférer le génie slovène a déjà couté des dizaines de millions à la franchise Texane en cette fin de saison et que ce nombre pourrait bien atteindre les 9 chiffres dans les années qui viennent.

“Les raisons sont la baisse de fréquentation, la chute des ventes de produits dérivés et la rupture des partenariats avec la franchise suite à l’échange. Les fans ont tellement annulé leurs abonnements dans les jours qui ont suivi l’échange que les Mavs ont tenté de se faire une petite faveur en proposant des remboursements limités.”

Sauf que l’année prochaine, le prix de la billetterie de l’équipe augmente. Ce qui sur le papier, ne risque pas de ramener plus de monde aux matchs, à moins que l’équipe ne redevienne compétitive derrière le duo Anthony Davis – Kyrie Irving.

Les Mavericks essaient de sauver les recettes de plusieurs façons puisque, toujours selon Tim MacMahon, la franchise avait “conclu des accords de sponsoring lucratifs pour le match de mercredi, avec plusieurs entreprises que Doncic soutient, mais ces accords ont échoué après que le clan de Doncic a refusé de donner sa bénédiction, soulignant avec insistance qu’il joue désormais pour les Lakers.” On ne se fait pas de l’argent si facilement sur le dos de Luka.

Une belle manière de mettre encore plus le feu au poudre avant le match de la nuit. Rendez-vous à 1h30 !

Source texte : Tim MacMahon