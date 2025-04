BIG3 League : Dwight Howard rejoint l’équipe d’Ice Cube, coachée par… Nick Young (mdr)

C’est la news kamoulox du jour. Dwight Howard va disputer sa dernière saison “professionnelle”. Le pivot rejoint la Big 3 League et l’équipe des Los Angeles Riot, franchise appartenant à Ice Cube. Son coach sera Nick Young et c’est trop d’informations à digérer pour nous.

On a une nouvelle équipe préférée en Big3 League. Cette compétition où beaucoup d’anciennes stars NBA se retrouvent pour des 3v3. Un genre de retour vers le futur pour ces habitués du playground qui peuvent montrer que la retraite n’arrête pas le talent.

La nouvelle saison de l’événement commencera le 14 juin et un des plus gros visages sera celui de Dwight Howard. Selon Chris Haynes, le pivot rejoint l’équipe d’Ice Cube, les Los Angeles Riot et sera entraîné par Nick Young.

Hall-of-Fame center Dwight Howard will play his final season of pro basketball for @IceCube’s @TheBig3 on Los Angeles Riot squad under head coach Nick Young, sources tell me. pic.twitter.com/4Cj0EqRYqK

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 9, 2025

Avec ce casting, on se croirait beaucoup plus dans un podcast, voire dans une téléréalité que sur un terrain de basket-ball, mais non, la passion coule toujours dans les veines de ces messieurs et nous, on a hâte de se marrer.

En espérant que Nick Young rentre parfois sur le terrain pour envoyer des tirs ratés qui se transforment en alley-oop pour Superman.

En somme, on est sans aucun doute sur une Swaggy Team.

Source texte : Chris Haynes