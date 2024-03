Superstar universitaire et probable prochain visage de la WNBA, Caitlin Clark n’en finit plus de faire parler d’elle. La star d’Iowa, toujours engagée en March Madness, aurait reçu une offre de 5 millions de dollars de la part de Ice Cube pour venir jouer dans la BIG3 League.

Caitlin Clark en BIG3 ? L’info semblait improbable mais Ice Cube, fondateur de la ligue, l’a pourtant bien confirmée sur les réseaux sociaux. Le rappeur veut voir la BIG3 grandir et rien de tel pour cela que d’attirer une joueuse dont tout le monde parle, une superstar en devenir.

“Nous voulions que l’offre reste privée pendant que Caitlin Clark dispute le tournoi [la March Madness, ndlr]. Mais je ne nierai pas ce qui est déjà sorti : BIG3 a fait une offre historique à Caitlin Clark. Pourquoi ne le ferions-nous pas ? Caitlin est une athlète générationnelle qui peut connaître un énorme succès au sein du BIG3.”

Si la principale intéressée n’a pas encore commenté l’information, du côté des médias US on s’interroge. Caitlin Clark pourrait-elle par exemple cumuler Big 3 et WNBA ? Ice Cube n’y voit aucun inconvénient, d’autant plus que la participation de Clark à la BIG3 se limiterait à 10 matchs (8 de saison régulière + 2 de Playoffs). Reste à savoir si les règles de la convention collective de WNBA permettent ce doublon.

Plus que la BIG3, c’est surtout l’aspect financier de l’offre d’Ice Cube qui peut intéresser Caitlin Clark. Selon The Athletic, la joueuse WNBA avec la plus haute rémunération est Jewell Lloyd, dont les revenus atteignent les 600 000 dollars. Autant dire qu’un contrat à 5 millions de dollars sonne un peu comme un pont d’or à côté de ça.

De quoi convaincre Clark de faire le grand saut ? Pas forcément car selon un porte parole de la WNBA, la joueuse d’Iowa est déjà assurée de s’en mettre plein les poches dès sa première saison en WNBA, avec potentiellement 3 millions de dollars entre salaires, sponsors et diverses partenariats. On attend désormais l’avis de Caitlin Clark.

