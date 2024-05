Enfin une victoire pour Caitlin Clark ! Alors que le Fever restait sur 5 défaites de suite, les joueuses d’Indiana sont allées gagner sur le terrain des Sparks à Los Angeles. L’occasion de voir le premier duel entre Caitlin Clark et Cameron Brink en WNBA également.

Il aura fallu un peu de patience mais Caitlin Clark tient sa première victoire dans la Grande Ligue, et comme un symbole c’est face à sa plus grande rivale pour le titre de Rookie de l’année, Cameron Brink.

Tout n’aura pourtant pas été facile pour le Fever. Menées pendant toute la première mi-temps et ayant compté jusqu’à 11 points de retard, les copines de Caitlin Clark sont revenues des vestiaires métamorphosées, retournant progressivement les Sparks pour finalement l’emporter au finish.

Clark a notamment eu un rôle capital dans ce money time. Alors qu’elle restait sur un 0/7 derrière l’arc, la guard a planté deux tirs du parking très clutch dans les 3 dernières minutes pour assurer le succès de son équipe.

CAITLIN CLARK DEEP THREE ‼️ pic.twitter.com/ugQesqTcwQ

— Indiana Fever (@IndianaFever) May 25, 2024

CAITLIN CLARK WITH THE DAGGER 🔥🔥🔥

(via @WNBA)pic.twitter.com/UkJcQYDVDa

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 25, 2024

Elle compile 11 points, 10 rebonds, 8 passes et 4 interceptions au final. Si son adresse n’a pas été au rendez-vous aujourd’hui (4/14), elle aura su mettre les paniers qu’il faut au bon moment. En face, Cameron Brink n’a pas démérité avec 15 points, 9 rebonds, 2 contres et 2 interceptions mais elle a moins vu le parquet à cause des fautes. Au classement, le Indiana Fever laisse les Mystics de Washington en queue de tableau et revient juste derrière son rival du jour, également limité à une victoire sur ce début de saison.

Source stats : ESPN