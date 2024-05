Longtemps à côté de la plaque dans ce Game 2, Kyrie Irving a flambé dans le dernier quart-temps pour achever la remontada des Mavs chez les Wolves. Un Uncle Drew à plusieurs visages mais surtout très clutch au bon moment.

On ne va pas se raconter d’histoire. Si on avait arrêté ce match après 3 quart-temps, Kyrie Irving aurait sûrement été la grosse déception de la rencontre. Il faut dire que l’ancien compère de LeBron James n’avait pas montré grand-chose jusque-là. Tout juste 7 points, des pourcentages bien dégueu (3/11), très loin du lieutenant qui a vaillamment secondé Luka Doncic dans ces Playoffs 2024.

Et puis comme toujours avec Kyrie Irving, l’imprévisible arriva. Les shoots n’entraient pas pendant 3 quart-temps ? Dans le money time, le cercle faisait la taille d’une piscine. Irving a bien annoncé la couleur avec deux tirs du parking en 2 minutes pour faire passer Dallas en tête en début de quart-temps. Si Luka Doncic reste le grand bonhomme de cette soirée, Irving a été le monsieur clutch de cette dernière période avec 13 points sur les 12 dernières minutes mais aussi 3 passes décisives. C’est notamment lui qui sur un caviar de Luka Doncic ramène les siens à -2 alors que Minnesota semblait filer vers la victoire.

Irving aurait pu également tenir le mauvais rôle dans ce dernier acte puisqu’il a aussi raté 3 lancers francs.. Un fail rare pour un joueur qui tourne à plus de 88% sur la ligne en carrière. Heureusement pour Uncle Drew, Luka Doncic veillait au grain pour finir le boulot. Le duo de stars des Mavs a encore fait le boulot pour mener 2-0 dans cette série.