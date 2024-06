Corrigés par les Celtics lors du Game 1, les Dallas Mavericks doivent relever la tête dès ce soir au TD Garden (2h) pour éviter de se retrouver déjà sous pression au moment de rentrer à la maison. Luka Doncic et compagnie vont-ils inverser la tendance ?

Dallas doit oublier le Game 1

Si on zappe la révolte du troisième quart-temps, le bilan des Mavs au Game 1 est tout simplement catastrophique. Seulement 9 passes décisives, un Kyrie Irving passé totalement à côté, les Twin Towers Gafford et Lively submergés par le retour réussi de Kristaps Porzingis. Au final, une défaite de 18 points qui ne laissait aucun doute au gap qui existait entre les deux équipes pour cette première manche. Les Celtics ont donné la fessée et les Mavs se doivent cette nuit de rendre les coups. Si une nouvelle défaite au TD Garden ne condamnerait pas Dallas, elle compliquerait les chances des protégés de Jason Kidd. Dans l’histoire des Finales NBA, l’équipe qui mène 2-0 s’est imposée à 31 reprises sur 36 soit 86% de chance d’aller décrocher le Larry O’Brien.

Le joueur qu’on attend : Kyrie Irving

On l’a dit juste au-dessus, Kyrie Irving a montré son pire visage pour l’ouverture des Finales. Chahuté par un public qui ne l’a toujours pas pardonné, Uncle Drew n’a jamais pesé dans les débats, finissant avec l’une de ses pires prestations sur ces Playoffs 2024. Outre son rôle primordial en relai de Luka Doncic, Kyrie Irving incarne l’expérience des Mavs dans ces Finales NBA. Avec Derrick Jones Jr. et Markieff Morris, il fait partie des rares joueurs texans à avoir déjà joué la dernière série de la saison et il a déjà prouvé qu’il n’avait pas peur de sortir du lourd dans ces matchs couperets. On imagine qu’il aura à cœur de faire oublier sa piètre prestation du Game 1 avec un match bien plus sérieux pour faire taire les sifflets ce soir.

Les Celtics prêts à répondre à Jason Kidd ?

Ce samedi, Jason Kidd a tenté de venir perturber Boston en annonçant Jaylen Brown comme le meilleur joueur des Celtics. Une pique non-dissimulée envers Jayson Tatum et un stratagème non moins dissimulée pour semer la zizanie dans le vestiaire des verts. Les Celtics ont expliqué qu’ils ne voulaient pas jouer à ce jeu-là avec le Hall of Famer et ils pourraient répondre sur le terrain avec un nouveau match majuscule, notamment un Jayson Tatum pas franchement grandiose au Game 1. Attention de ne pas réveiller celui qui était cette saison dans la All-NBA First Team..