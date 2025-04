Damian Lillard (Bucks) de retour pour les Playoffs ?

Alors qu’il s’est fait diagnostiquer une thrombose veineuse au mollet droit la semaine passée, Damian Lillard pourrait bien faire son retour dès cette saison. Un renfort qui ne serait pas du luxe pour Milwaukee.

Alors que l’on était perplexe face à l’optimisme des Bucks pour un retour de Damian Lillard dès cette saison, il semblerait que la franchise du Wisconsin ait eu raison d’y croire. Bien qu’atteint du même problème qui a mis Victor Wembanyama au repos pour tout le reste de la saison, Dame Dolla pourrait bien revenir pour les Playoffs.

C’est ce bon vieux Shams Charania qui nous apprend la nouvelle. Invité sur le Pat McAfee Show, le reporter d’ESPN raconte que l’optimisme règne toujours à Milwaukee. Lillard a déjà repris quelques légers exercices individuels, mais espère surtout être autorisé à faire un entrainement complet avec l’équipe d’ici une à deux semaines, dans l’optique de faire son retour officiel juste à temps pour les Playoffs.

Shams said there is a chance and optimism that Dame does return. He said Dame hopes to be cleared in the next week or 2 for full contact basketball activity. Pretty big update.pic.twitter.com/hgOxrBryQc

La raison de ce rétablissement aussi rapide ? Le caillot de sang a été détecté très tôt et a donc pu être traité assez rapidement. Toujours d’après Shams Charania, ce même caillot aurait déjà diminué de taille, signe très encourageant.

En tout cas, le retour du meneur sniper ne ferait pas de mal aux hommes de Doc Rivers. Depuis son absence, rien ne va plus dans le Wisconsin. Une série de quatre défaites pour les Bucks, qui sont désormais sixièmes de la Conférence Est, derrière les Detroit Pistons.

Alors il y a bien eu une victoire d’une efficacité historique contre les Suns pour mettre un terme à cette série, mais le retour de Damian Lillard se fait quand même attendre, surtout en vue d’un potentiel premier tour contre les Knicks.

Source texte : YahooSports / ESPN, Shams Charania