Le face à face ne faisait pas rêver tant les deux équipes semblent sur les rotules dernièrement, mais finalement on a eu droit à un joli duel entre les Bucks de Giannis Antetokoumpo et les Suns de Devin Booker. Un duel remporté par le Grec, en grande partie grâce à une efficacité collective historique.

Ils venaient de concéder le plus gros total de points de leur saison dans une défaite contre les Hawks (145), en plus d’être sur quatre défaites de suite et toujours privés de Damian Lillard. Bref, les Bucks avaient VRAIMENT besoin d’une victoire cette nuit. C’est désormais chose faite, victoire 133-123 contre des Suns encore plus en galère sans Kevin Durant.

Mais le plus impressionnant, c’est la manière.

Les Daims de Milwaukee ont été d’une précision chirurgicale pour venir à bout de Phoenix, une précision historique même : 68,9% de réussite au tir, un record pour la franchise et une première au sein de la Grande Ligue depuis… 1998, quand les Clippers avaient tiré à 69,3% dans une large victoire 152-120 contre les Toronto Raptors.

Tonight, the @Bucks shot a franchise-record 68.9% (51/74) from the field 🤯

It’s the highest FG% in a game since the 1998-99 season…

And the 9th highest FG% in a game in NBA history 🔥 pic.twitter.com/oqHn8MGSM9

— NBA (@NBA) April 2, 2025



Par la même occasion, les Bucks ont aussi battu leur record de la saison à 3-points : 58,6%, 17 tirs primés sur 29 tentatives ! Bon en gros, ça aurait pu shooter avec le front, ça aurait quand même fait ficelle pour tout le monde. C’est bien simple, tous les joueurs qui ont participé côté Bucks étaient au-dessus des 50% de réussite. Ryan Rollins à 8 sur 10, le Greek Freak qui en plante 37 à 67%, Brook Lopez qui fête ses 37 ans avec un très joli 10 sur 13 : c’était la fête pour tout le monde !

Le Birthday Boy a d’ailleurs commenté cette performance en après-match :

“Je pense qu’on était déçus de notre attaque sur les derniers matchs. […] On est revenus à du mouvement de balle, du partage, de la confiance. On a vraiment tiré profit de notre taille en transition, on a donné la balle à l’intérieur et on a capitalisé là-dessus.”

Actuellement sixièmes de la Conférence Est, à un petit match d’écart des Pistons juste devant eux, chaque victoire compte pour Milwaukee dans l’objectif d’éviter un premier tour corsé contre les Knicks. Il va évidemment être difficile de reproduire la performance historique de cette nuit sur les prochaines confrontations. Mais si cette dernière a – au moins – pu redonner un peu de confiance à ce groupe qui en avait bien besoin, c’est déjà ça.

Source déclaration : ESPN