Kevin Durant (cheville) va rater au moins une semaine

Touché à la cheville lors de la débâcle des Suns face à Houston hier, Kevin Durant va sans surprise manquer plusieurs rencontres en cette fin de saison régulière.

Une semaine minimum.

C’est la durée de l’absence de Kevin Durant suite à sa blessure dimanche soir. La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania (ESPN).

Phoenix Suns All-Star Kevin Durant is expected to miss at least one week through team’s three-game road trip with a left ankle sprain, sources tell ESPN. Suns are 1.5 games out of Play-In with the toughest remaining schedule in the NBA.

Une semaine d’absence, ça veut dire que Durant manquera au moins les trois prochains matchs de Phoenix. Trois matchs contre Milwaukee, Boston et New York, tous en déplacement. Autant dire que le timing de cette blessure est particulièrement mauvais.

Il est d’autant plus mauvais que Phoenix cherche à accrocher la dernière place qualificative pour le play-in tournament. Les Suns, sur trois raclées consécutives après une brève embellie, ont 1,5 match de retard sur le dixième de l’Ouest (Sacramento) avec un bilan médiocre de 35 victoires – 40 défaites.

Avec 62 matchs joués au cours de la campagne 2024-25, Kevin Durant n’est actuellement pas éligible aux awards de fin de saison, lui qui peut prétendre à une place dans les All-NBA Teams. Est-ce qu’on le reverra cette année ? Difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a plus rien à espérer de Phoenix dans la course aux Playoffs…

