Kevin Durant a t-il joué son dernier match avec les Suns ?

Sorti sur blessure dans une terrible défaite contre les Rockets (148 – 109), certains se demandent si ce n’était pas la dernière fois que l’on voyait Kevin Durant sous le maillot des Suns. Entre calendrier compliqué et relations avec le management qui le sont tout autant. On fait le point !

Les Suns semblaient pourtant avoir retrouvé la lumière. Cinq victoires en six matchs, un espoir de Play-In retrouvé et un KD en feu total (42 points contre les Cavs). Seulement, trois matchs plus tard, tout s’est de nouveau effondré dans l’Arizona. Trois défaites consécutives, et en prime cette nuit, Durant qui se fait la cheville en marchant sur le pied de Jabari Smith.

Kevin Durant left the game after injuring his ankle on this play. pic.twitter.com/OUJ3YmZO7I

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 31, 2025

Fin de très courte idylle pour Phoenix, mais aussi peut-être, fin de KD à Phoenix. Pour rappel en février dernier juste avant la trade deadline, l’ailier de 36 ans a appris que les Suns avaient tenté de le transférer dans son dos, alors même qu’il n’avait exprimé aucun désir de départ. Depuis, les relations entre le joueur et son management sont aussi froides qu’un hiver au Canada, et tous les sons de cloches pointent vers un départ l’été prochain.

Mais pourquoi ce serait son dernier match ? Avec une équipe aussi bien construite et trois superstars payées quasi 50 millions la saison, les Suns c’est minimum demi de conf non ? Bon, on arrête de tirer sur l’ambulance (l’année fut déjà assez compliquée pour tout fan de Phoenix), car en effet, même l’accès au Play-In semble aujourd’hui improbable.

Des déplacements à Milwaukee, à Boston et à New-York. Suivie de la réception des Warriors et du Thunder. Voici les cinq confrontations qui attendent Devin Booker et ses compères dans les prochains jours. Avec en plus de ça, aucune marge de manœuvre puisque les Suns ont déjà un match et demi de retard sur la dixième place actuellement occupée par les Kings.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️

▪️ HOU wins 12 of last 13

▪️ GSW moves into 6th

▪️ MIN pulls within .5 games of GSW

▪️ NYK wins 4 of 5 pic.twitter.com/FBRczCKZmi

— NBA (@NBA) March 31, 2025

Donc on résume. Déjà du retard sur la dixième place à sept matchs de la fin de saison. Un calendrier bien bien corsé. Sans celui qui était ton meilleur joueur dernièrement. Non vraiment, les Suns c’est tout en haut en terme de souffrance pour la fanbase (si seulement les Mavs n’existaient pas).

Pour l’instant, aucun verdict n’a été donné sur la blessure de Kevin Durant. Mike Budenholzer a précisé en après-match que l’ancien Warrior passerait un IRM ce lundi. Mais soyons très honnête, à seulement deux semaines du terme de la saison, dans une situation aussi désespérée et avec un joueur qui rêve déjà d’ailleurs, il est difficile d’imaginer le Slim Reaper enfiler une nouvelle fois la tunique orange. Une potentielle fin d’aventure en eau de boudin, à l’image de toute cette saison… Merci Mat Ishbia !

